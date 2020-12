Bolnavii de COVID-19 de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara nu pot vota. De frica virusului, membrii secției de votare refuză să trimită urna mobilă acolo

Aproape 200 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați în secțiile Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara. 32 dintre ei au vrut să voteze la alegerile parlamentare și au solicitat urna mobilă, dar nu și-au putut exprima opțiunea de vot, pentru că membrii Secției 163 de pe strada Lorena au refuzat să meargă la spital, potrivit tion.ro.

„Toți cei din birou am refuzat, pentru că toți bolnavii sunt confirmați cu Covid. Toată lumea are familie și atunci am hotărât, în unanimitate, să nu meargă nimeni. S-a făcut un proces verbal în care s-a consemnat tot, am semnat toți cei zece membri”, a explicat Alexandra-Flavia Andreiana, președintele secției de votare 163 din Timișoara.

Reprezentanții BEJ transmit că nu îi pot obliga pe cei din secțiile de votare să se deplaseze cu urna mobilă.

„Membrii secției de votare au invocat protecția dreptului la propria sănătate, au întocmit un proces verbal prin care au constatat refuzul tuturor membrilor. Urmează să luăm act de acest proces verbal, poate fi eventual o contravenție privind refuzul de a participa la activitatea biroului electoral al secției de votare”, a explicat Mihaela Roibu, locțiitor al președintelui Biroului Electoral Județean.

Potrivit legii, urna mobilă poate fi transportată doar de către reprezentanții biroului electoral al secției de votare din acea circumscripție. Legea 208/2015 spune că se pot da sancțiuni pentru „încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor birouri”. Amenzile sunt cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei.