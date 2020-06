Bombă! Cum s-a pregătit "curățarea" lui Raed Arafat

"A venit din nou rândul doctorului Arafat pentru a se încerca să fie terfelit într-un scandal public și, dacă s-ar putea, să se ajungă la 'curățarea' sa din spațiul public", a spus Mihai Gâdea, la începutul emisiunii.

Avocatul Gheorghe Piperea a prezentat, marți seară, într-o postare pe Facebook, o serie de documente privind dosarul DNA în care șeful UNIFARM, Ionel Eugen Adrian, este acuzat că a cerut 760.000 euro mită.

"Dosarul DNA e mult mai amplu și duce la vârful vârfurilor grupărilor oligarhice din politică, neo-sekuritate și BigPharma", a scris Piperea pe Facebook.

Raed Arafat a răspuns, într-o intervenție telefonică la Sinteza zilei, atacului:

"Semnătura este total legală, pentru că aveam delegare în acest sens. (...) Eu în acest ordin am aprobat propunerea Consiliului de administrație care este decisă în nota Adunării generale a acționarilor. Deci, am aprobat componența Consiliului de Administrație. În Consiliu se afla și domnul Adrian Ionel. Dânsul a fost numit drector general și putem să vedem următorul document care are pe al data de ianuarie 2013 - a fost numit director general abia în ianuarie 2013 când eu nu mai eram nici delagat, nici ministru și nici premier nu mai era domnul Ponta", a explicat Raed Arafat.

Doctorul Raed Arafat: Este o nouă încercare de discreditare

Raed Arafat afirmă că acest atac este o nouă încercare de discreditare a sa.

"De fiecare dată când se vine cu o chestie nouă de discreditare se bate un cui. Asta se încearcă. Nu știe cine e în spate, nu știu a cui e inițiativa, cine a dat hârtia. Aceste încercări au fost deja cam multe și de fiecare dată am ieșit și am explicat. Încercare e, în final, foarte palidă și primitivă - să vii și să spui un lucru iar documentul pe care îl arați să nu spună același lucru.

Se încearcă să se spună că eu mi-am insușit calitatea premierului, când eu am semnat în calitate de delegat oficial și aveam împuternicerea să semnez în locul ministrului interimar al sănătății. Să vii și să spui că eu răspund de ce se întâmplă acum pentru o chestie din 2012 este absurd, pentru că nimeni nu știe ce va face nici a doua zi", a subliniat Raed Arafat.