Criminalul din Bihor a recunoscut tot! Adevăratul motiv pentru care și-a ucis iubita

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a sugrumat-o pe tânără la Vălul Miresei deoarece a cerut-o în căsătorie, ea a refuzat și a vrut să se întoarcă înapoi la Cluj. Spune că și-a pierdut mințile și că nu și-a dorit să o omoare.

Bone Ferenc a povestit anchetatorilor că și-a dat seama ce a făcut abia când a văzut că tânăra și-a schimbat culoarea feței și nu a mai mișcat.

Acela a fost momentul în care a luat cadavrul, l-a pus într-un sac menajer și l-a băgat în portbagaj, însă, spune el, pe drum s-a mai oprit de două ori în căutarea unui loc prielnic pentru a scăpa de trupul fetei.

A plecat apoi spre Oradea, unde s-a ascuns aproximativ 85 de ore într-un vagon al unui tren dezafectat. Acesta avea alături de el mai multe sticle mari de apă și își făcuse din câteva plăci de polistiren un fel de ”culcuș” unde să se poată odihni.

Cum îl descriu fostele iubite pe Ferenc Bone

Un actor şi fost profesor asistent la Universitatea Sapientia. Un bărbat în vârstă de 43 de ani cu un CV impresionant. Pasionat de cultură, de artă şi cu un doctorat la Budapesta.

Firea sensibilă era însă doar o faţadă. După ce îi cădeau în plasă, Ferenc îşi arăta adevărata faţă. Aşa s-a întâmplat cu o tânără din Zarand. În vara lui tânăra 2020 a fost bătută de actor până a fost băgată în spital.

Asta i-a adus şi o condamnare cu suspendare de un an şi 3 luni dar şi desfacerea contractului de la universitate. La proces, fata a dus în faţa judecătorului declaraţiile scrise ale unor foste iubite. 3 la număr şi toate au descris relaţii de coşmar cu Bone.

O jurnalistă din Cluj a reconstituit câteva declarații ale fostelor iubite ale individului. A vrut să tragă un semnal de alarmă şi să le prevină pe viitoarele victime. A făcut un material amplu despre Bone. Le-a adunat pe toate fostele iubite şi a strâns de la ele mărturii de neimaginat.

"Îmi curgea sângele din nas și mâinile-mi erau pline de sânge până la brațe, fața mea era plină de sânge pur. L-am întrebat dacă este mulțumit acum. Mi-a răspuns că da, acum este mulțumit", mărturisea una dintre tinere.

"Mi-a aruncat telefonul din mână şi a început să mă lovească. A ajuns în spatele meu, m-a trântit la pământ și m-a prins și m-a sugrumat până am leşinat. Când m-am trezit pe podeaua bucătăriei, la început n-am înţeles unde eram. Am oftat si m-am întins pe saltea. A venit la mine şi s-a culcat lângă mine apoi a zis: Iepuraş, capul tău a devenit violet iar la gură ai făcut spume", rememorează ea.

"În timpul relației noastre, am refuzat mai multe oportunități de a lucra, de a mă educa, de a mă distra și de a călători de frica supărării lui. Dacă mi s-a întâmplat un lucru pozitiv sau am avut o realizare, am preferat să păstrez secretul. A reuşit să mă facă să devin total dependentă de el deoarece alte legături cu alte persoane nu mai aveam, din cauza lui, şi m-a făcut să cred că nu voi reuşi niciodată să obţin ceva cu propriile mele puteri."