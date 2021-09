BOR reacționează după ce România a fost avertizată despre nerespectarea drepturilor LGBTIQ: ”UE nu e o construcție totalitară”

„În sfera dreptului familiei, respectiv a căsătoriei, statele membre ale UE au și e firesc să aibă o absolut totală independență de legiferare. Așadar nu se poate (im)pune problema recunoașterii obligatorii a așa-ziselor căsătorii homosexuale în întreaga UE. Aceasta e o construcție politică democratică, nu totalitară.

Poziția Bisericilor creștine, dar și a celorlalte culte religioase din România față de căsătorie (instituție civilă rezervată n a t u r a l de-a lungul istoriei exclusiv uniunii dintre un bărbat și o femeie) este poziția firească fondată pe legea morală universală care stă la baza oricărei societăți sănătoase din trecut, prezent și viitor.”, a transmis purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu.

România riscă să fie sancționată de UE pentru nerespectarea drepturilor LGBTIQ

Căsătoriile și parteneriatele între persoane de același sex ar trebui recunoscute în întreaga UE, se arată într-o rezoluție a Parlamentului European. Instituţia mai cere Comisiei Europene să ia măsuri urgente în privinţa României, Poloniei şi Ungariei pentru că încalcă valorile europene.

Mai exact, aceste ţări, printre care şi România, nu respectă căsătoriile și parteneriatele între persoane de același sex.

Parlamentul European susține faptul că persoanele din comunitatea LGBTIQ ar trebui să își poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulație, oriunde în Uniune.

Se cer măsuri împotriva României pentru nerespectarea drepturilor LGBTIQ

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a precizat că nu este o rezoluție legislativă, așadar România nu este obligată să o aplice.

”Trebuie să spunem că nu este o rezoluție legislativă, deci nu este o rezoluție care să oblige statele membre. Este o rezoluție inițiată de socialiștii democrați, din luna aprilie. Noi am vrut să scoatem articolul care face referire la România, pentru că este un articol nedrept.

Nu am reușit să facem acest lucru și atunci, pentru că nu vrem să sancționăm România, am votat, evident, împotrivă. Cu regret, pot spune că am avut europarlamentari care au votat pentru această rezoluție”, a declarat Europarlamentarul Gheorghe Falcă la Antena 3.

Vlad Viski, preşedinte Asociaţiei Mozaiq, îl contrazice pe Gheorghe Falcă, spunând că România trebuie să aplice această rezoluție, deoarece deciziile Curții de Justiție a UE trebuie să fie aplicate în toate statele membre.

”Este o situație despre care noi, comunitatea LGBTQ, avertizăm de mai multă vreme. România este condamnată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, din anul 2018, în decizia Coman vs România, iar Curtea Europeană spune foarte clar că România trebuie să recunoască cuplurile gay într-o formă sau alta.

Deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene trebuie să fie aplicate peste tot în UE și există inclusiv o decizie a CCR cu privire la această situație”, a spus Vlad Viski, preşedintele Asociaţiei Mozaiq.



