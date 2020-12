Brancardierul care a detubat din greșeală o pacientă a fost reținut de polițiști

"La data de 11.12.2020, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, brancardier în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” București, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, fiind reținută următoarea situație de fapt:

În data de 10.12.2020, ora 15:30, după ce una dintre cele două paciente dintr-un salon al Secției de Terapie Intensivă a fost declarată decedată, pentru ridicarea cadavrului din salon și depunerea acestuia la morgă au fost solicitați mai mulți brancardieri, între care și inculpatul, precum și o infirmieră. Inculpatul s-a echipat cu costumul de protecție, a intrat în salonul respectiv fără a-i mai aștepta pe ceilalți și, confundând cele două paciente, și-a depășit atribuțiile de serviciu și a scos sonda de intubare de la pacienta în viață, aceasta decedând la scurt timp, în pofida manevrelor de resuscitare aplicate de medicii care fuseseră alertați.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive", precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În timp ce era urcat în mașina Poliției, brancardierul a spus că le transmite regrete familiei femeii moarte.

Brancardierul ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase, dar ar fi încurcat pacienții și astfel a fost deconectată de la aparate persoana care nu trebuia.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum”, a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București.