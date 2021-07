Brigitte Pastramă, prima reacție după ce ea și soțul ei au fost plasați sub control judiciar: ”Am atras răul asupra noastră”

”Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil.

Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Totodată, Brigitte Pastramă susține că a atras invidia și ura oamenilor prin expunerea vieții personale în cadrul reality-show-ului “Brigitte & Pastramă” de la Antena Stars, astfel că atât ea, cât și partenerul de viață au decis să pună punct proiectului.

„Am ajuns într-o încercare și am hotărât că nu mai vrem să apărem într-un spațiu public pentru că am atras invidia oamenilor. Iar ca să mergem mai departe pentru că avem rate la casă și la mașini… renunțăm. Am atras multă invidie și ură”, a mai spus Brigitte la Antena Stars.

Fosta parteneră a tenismenului Ilie Năstase și soțul ei sunt acuzați că au contrafăcut măşti sanitare, pe care le-a vândut cu siglele unor branduri extrem de cunoscute.

După audieri, procurorii DNA au propus că cei doi să fie puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

Soții Pastramă nu vor avea voie să părăsească țara, cât timp este menținută măsura controlului judiciar, și vor fi obligați să se prezinte la secția de poliție, în fiecare săptămână, pentru verificări.

"Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute.

Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Politiei Sectorului 2 pentru audieri.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2", se arată într-o informare a Poliţiei.



