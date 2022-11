Bucureștenii ar putea rămâne fără lumină și căldură începând din luna decembrie, pe o perioadă nelimitată

Bucureștenii ar putea să rămână fără lumină şi căldură, chiar înainte de venirea iernii, avertizează Elcen.

Compania susține că, în acest moment, nu are bani să plătească tot gazul și curentul electric de care locuitorii Capitalei au nevoie.

ELCEN trebuie să primească peste 700 de milioane de lei de la Termoenergetica, bani pe care Termoenergetica nu îi are.

În aceste condiții, pentru producerea de energie electrică, ELCEN consumă gazele pe care le-a înmagazinat, anii trecuți, în depozitul propriu. Dar cantitatea este limitată și acoperă doar necesarul până în luna decembrie, cel târziu ianuarie 2023.

Electrocentrale București, producătorul de energie electrică și termică al Capitalei, avertizează că este posibil să nu poată trece iarna: gazul ieftin alocat prin OUG 27 este doar pentru o mică parte din consum, și pentru tot gazul, inclusiv cel scump, trebuie să plătească în avans, deși, dacă este prea scump, compania ar putea să oprească și producția de energie electrică, pentru că și ea devine prea scumpă. Pe de altă parte, compania are deja de primit, în prag de iarnă, peste 700 de milioane de lei de la Termoenergetica pentru energia termică livrată și neplătită, iar suma ar putea crește. Termoenergetica nu are bani, și cere de la Primăria Capitalei, care nu mai are nici ea bani după ce a plătit integral subvenția, și îi cere de la Guvern.

ELCEN a semnat cu Romgaz un contract pentru furnizarea de gaze naturale DOAR pentru producerea de energie termică pentru populație pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Prețul pe care îl plătește ELCEN în momentul de față către ROMGAZ este cel stabilit de OUG 27/2022, adică 150 de lei, însă doar pentru componenta de energie termică pentru populație. Pentru producerea de energie electrică și pentru restul gazelor necesare pentru non-casnici, ELCEN nu are cantități de gaze alocate de către Romgaz și, implicit, nu are un preț al gazului propus de către Romgaz începând cu luna noiembrie. În aceste condiții, în momentul de față, pentru producerea de energie electrică, ELCEN consumă gazele pe care le-a înmagazinat în depozitul propriu în anii precedenți.

Totuși, această cantitate înmagazinată este limitată, în sensul în care ELCEN va putea asigura necesarul pentru componenta de energie electrică doar până în luna decembrie, cel târziu ianuarie 2023. Subvenția anuală e de circa un miliard de lei, dar ar putea crește, spre dublu, după ultima majorare. Totuși, ar mai fi nevoie de însă 600 de milioane de lei, care reprezintă pierderile din rețea de anii trecuți, recunoscute dar pe care încă nu le-a plătit nimeni. Acești bani îi cere primarul Nicușor Dan de la Guvern, spunând foarte clar că nu are cum să-i plătească.