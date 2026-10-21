Bucureștiul, paralizat de șantiere. Pe „bulevardul corporatiștilor”, timpul în trafic s-a dublat. Ciucu: „Nu există altă soluție”

Situația este similară în alte zone ale Capitalei, unde numeroase șantiere afectează circulația. Foto: Captură video/Antena 3 CNN

Traficul din București este puternic afectat de zecile de șantiere deschise în tot orașul. În nordul Capitalei, introducerea sensului unic pe o porțiune de 600 de metri a bulevardului Dimitrie Pompeiu a agravat aglomerația. Șoferii ajung să petreacă și o oră și jumătate pentru a parcurge o distanță de doi kilometri, potrivit Antena 3 CNN.

În acest context, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că lucrările sunt necesare pentru modernizarea orașului și că nu există o altă soluție pentru rezolvarea problemelor din zonă.

Până la sfârșitul anului, traficul din nordul Bucureștiului va rămâne foarte aglomerat. Mai multe bulevarde importante sunt afectate de lucrări care vor continua încă luni sau chiar ani, în funcție de proiect.

Situația este similară în alte zone ale Capitalei, unde numeroase șantiere afectează circulația. Printre cele mai importante se numără lucrările de reabilitare a liniilor de tramvai, inclusiv cele de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, unde traficul se desfășoară pe un singur sens.

Timpul petrecut în trafic s-a dublat

Pe bulevardul supranumit „al corporatiștilor”, timpul petrecut în trafic s-a dublat. Dacă înainte șoferii parcurgeau cei doi kilometri în aproximativ 30 de minute, acum pot sta în coloană mai bine de o oră.

Primarul general al Capitalei susține că lucrările sunt necesare pentru modernizarea orașului și că disconfortul din perioada șantierelor nu poate fi evitat.

„Soluția pentru Dimitrie Pompeiu este să avem fix aceste lucrări. Nu există alta și, dacă există, vreau să o văd și eu. Acel model prin care bați din palme și fără deranj s-a rezolvat problema...O să fie luni grele, înțeleg”, a declarat Ciprian Ciucu.

Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu ar trebui să se încheie în vara anului viitor. Totuși, municipalitatea are în plan și supralărgirea arterei, tranzitată zilnic de zeci de mii de bucureșteni, astfel că lucrările din zonă vor continua.