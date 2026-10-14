Va fi sens unic pe Bd. Dimitrie Pompeiu din Pipera, până la finalul anului. PMB a anunţat cum se circulă şi care e ruta ocolitoare

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, miercuri, că se instituie sens unic pe 600 de metri ai Bulevardului Dimitrie Pompeiu din Pipera, una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală. Timp de două luni, cât se va înlocui conducta de apă potabilă, sensul permis circulaţiei rutiere va fi cel dinspre strada George Constantinescu către Șoseaua Petricani, pe o singură bandă. Iar ruta ocolitoare pentru cei care vin dinspre Șos. Petricani este: Șos. Petricani, Șos. Fabrica de Glucoză, Str. George Constantinescu, Bd. Dimitrie Pompeiu.
PMB a precizat că lucrările fac parte din Lotul 6 de modernizare linie tramvai.
"Sens unic pe Bd. Dimitrie Pompeiu, pe o lungine de 600 m, din cei aproape 2 km cât măsoară artera, timp de două luni: din 17 octombrie până pe 31 decembrie. Este vorba despre bucata dinspre Str. George Constantinescu către Șos. Petricani.
Sursa foto: PMB
Aici constructorul trebuie să:
- înlocuiască conducta de distribuție a apei potabile, veche de 53 de ani, căminele de vane, branșamentele și hidranții. Acestea se află între carosabil și linia de tramvai.
Restricția a fost decisă împreună cu Brigada Rutieră și va intra în vigoare de sâmbâtă. Lucrările fac parte din Lotul 6 de modernizare linie tramvai.
Cum se va circula
- Sens permis: dinspre Str. George Constantinescu către Șos. Petricani, pe o singură bandă;
- Sens închis: dinspre Șos. Petricani către Str. Barbu Văcărescu. Se închide banda de lângă linia de tramvai;
- Rută ocolitoare pentru cei care vin dinspre Șos. Petricani: Șos. Petricani → Șos. Fabrica de Glucoză → Str. George Constantinescu → Bd. Dimitrie Pompeiu;
- Pe ultimele două tronsoane, vehiculele care merg spre Șos. Petricani, inclusiv autobuzele, intră în intersecție prin viraj la dreapta.
- Transport public, pietoni şi acces
- Stațiile de pe sensul spre Șos. Petricani se mută temporar doar când lucrările ajung în dreptul lor;
- Stațiile de pe sensul opus se desființează temporar pe toată durata lucrărilor de infrastructură;
- Circulația pe trotuare nu este afectată. Trecerile de pietoni existente rămân în funcțiune, cu semnalizare adaptată.
- Excepție face trecerea din intersecția cu Șos. Petricani. Aceasta se desființează temporar, iar pentru accesul la stația de autobuz se amenajează o trecere provizorie la circa 100 m distanță.
- Accesele auto la proprietăți, aflate în dreptul tronsonului în lucru, se închid temporar și se folosește accesul vecin. Accesele de pe partea stângă (spre Șos. Petricani) rămân deschise, cu respectarea indicatoarelor temporare", a comunicat PMB.