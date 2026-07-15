"Mi se spune că nu sunt muncitori pe șantiere". Câţi oameni a găsit Ciucu la linia de tramvai din Pipera, de pe Bd. Dimitrie Pompeiu

Lucrări la linia de tramvai din Pipera, de pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Sursa foto: Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a transmis, miercuri, că a mers să verifice câţi muncitori lucrează la linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, după ce i s-a reproşat că "nu sunt muncitori pe șantiere" şi că apare "disconfortul în trafic". "În șantier am găsit 52 de muncitori și 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori și 21 de utilaje", a spus Ciucu. Edilul Capitalei a precizat şi ce lucrări se fac în Pipera.

Ciucu a mai afirmat că, după controalele în teren, "din monitorizări reiese că sunt atâția muncitori câți erau programați".

"Mi se reproașează că se lucrează prea mult în București. OK, îmi asum acestă critică, dar să știți că niciun oraș nu se poate reapara și pune la punct fără șantiere.

Mi se spune că nu sunt muncitori pe șantiere. De aceea monitorizăm, mergem pe teren, iar din monitorizări reiese că sunt atâția muncitori câți erau programați. Da, este posibil ca pe un tronson pe lângă care treceți cu mașina să nu vedeți muncitori. Dar un tronson poate avea 5, 5-6 km și dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte.

Înțeleg disconforul din trafic, de aceea ne-am mobilizat să lucrăm cât mai mult acum, vara.

Dimineață am fost pe șantierul la care se lucrează pe linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Lucrările au început în aprilie 2026 și vor fi gata în primavara anului 2027. Este vorba despre înlocuirea (plus lucrări pentru utilităţi) a 5,3 km de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu - Șos Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reînvierii - Str. Turmelor. În șantier am găsit 52 de muncitori și 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori și 21 de utilaje", a declarat Ciucu.

Ce lucrări se fac în Pipera

"Urmează supralărgirea și modernizarea bulevardului: am scos la licitație lucrările de proiectare și execuție. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoare totală estimată de 256,4 milioane lei.

Lucrările vizează: