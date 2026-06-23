Cum va arată Bulevardul Dimitrie Pompeiu după modernizare. Imagini publicate de Primăria Bucureşti. Sunt expropriaţi 35.888 mp

2 minute de citit Publicat la 17:27 23 Iun 2026 Modificat la 17:33 23 Iun 2026

Cum va arată Bulevardul Dimitrie Pompeiu după modernizare. Sursa foto: PMB

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că instituţia pe care o conduce "a scos la licitație lucrările de supralărgire și modernizare a Bulevardului Dimitrie Pompeiu". "Contractul, cu o valoare totală estimată de 256.418.082 de lei, cuprinde servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție", a mai transmis edilul, care a precizat că "dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate", bd. Dimitrie Pompeiu se va transforma "într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase".

Ciucu a adăugat că "alături de Prelungirea Ghencea, acest poriect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat".

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"Am scos la licitație lucrările de supralărgie și modernizare a Bulevardului Dimitrie Pompeiu! Alături de Prelungirea Ghencea, acest proiect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat.

Este unul dintre cele mai mari și mai importante proiecte de infrastructură ale Bucureștiului și se află într-o zonă încremenită în timp și în trafic.

Contractul, cu o valoare totală estimată de 256.418.082 de lei, cuprinde servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție.

Lucrările vizează:

lărgirea bulevardului;

extinderea infrastructurii de tramvai până pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 și 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, vom construi o pasarelă pietonală;

realizarea unui drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză. Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulației, care va decongestiona mult traficul;

amenajarea unei parcări de tip park & ride.

Practic, Bd. Dimitrie Pompeiu se va transforma dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase.

Ce urmează

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15.00;

Urmează evaluarea lor, raportul procedurii și semnarea contractului, dacă nu sunt contestații. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț.

Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere", a transmis Ciucu.

Se lucrează la linia de tramvai

"Continuăm lucrările la modernizarea actualei șine de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu.

Și demarăm procedurile de expropriere, care au fost deja aprobate în Consiliul General, la mijlocul lunii martie. Vorbim despre un culoar de expropriere de 35.888 mp, pe ambele părți ale bulevardului, la o valoare totală de 74 milioane de lei", a mai transmis primarul Capitalei.