Caz șocant la Botoșani: O femeie a murit în curtea Spitalului Județean. Cadavrul a stat ore în șir până să fie ridicat

Femeia nu se afla la spital pentru o problemă medicală, ci alături de soţul său, în vârstă de 64 de ani, își făcea veacul prin curtea spitalului, făcând parte din categoria celor fără adăpost. Culmea este că personalul medical știa de ei, dar nimeni nu a sesizat autoritățile pentru a li se oferi vreun spriji, măcar pe perioada iernii.

Întâmplarea şocantă a ieşit la iveală după ce soţul femeii a abordat şoferul unui autobuz cu numere de Suceava, aflat în parcarea unităţii sanitare, scrie presa locală.

„M-a abordat să mă roage să îl ajut să îşi ducă soţia acasă. L-am întrebat unde era şi dacă poate merge pe picioarele ei, iar el, ezitând un pic, mi-a spus că e moartă şi să îl ajut să o ducă acasă. Am rămas blocat. Nu ştiam dacă e o glumă. M-a dus şi mi-a arătat-o, după staţia de oxigen, era acoperită cu câteva pături. Nu m-am apropiat mai mult, dar am mers la spital şi am anunţat personalul, gardienii, chiar şi pe cineva de la ambulanţă”, a povestit bărbatul.

Toți știau, dar nimeni nu făcea nimic

Omul s-a arătat indignat de indolența cu care au reacționat cei sesizați. „Ceea ce mi s-a părut ciudat a fost că parcă toţi ştiau, dar nimeni nu făcea nimic. Era o lipsă de reacţie din partea tuturor şi păreau cuprinşi de nepăsare. Toţi spuneau că ştiu persoana, dar nu făceau nimic concret”, a declarat suceveanul.

Potrivit acestuia, a durat aproape o oră pentru ca cineva să apeleze la 112. Şi nu a fost un angajat al unităţii sanitare, ci un ambulanţier venit cu un pacient la spital. La rugămintea suceveanului, ambulanţierul a constatat că femeia era decedată de mai mult timp şi a apelat Poliţia, iar un echipaj de criminalişti a ajuns la faţa locului.

Femeia a murit la câţiva paşi de unitatea mobilă de terapie intensivă, unde era montată şi o staţie de oxigen. Soţul ei le-a spus poliţiştilor că a observat că femeia nu mai mişca şi a realizat că e moartă, dar dorea să o ducă acasă cu ajutorul unui şofer. Dat fiind că erau oameni fără adăpost, posibil ca acel acasă să fi fost vreo localitate natală.

Cercetări pentru ucidere din culpă

„Cadavrul a fost ridicat în vederea efectuării autopsiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. La definitivarea anchetei se va propune o soluţie procedurală”, a precizat Delia Nenişcu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.