Cadou neașteptat pentru bărbatul care a lovit ursul din Harghita. Drama prin care trecea familia sa, după accidentul nefericit

Bărbatul care a lovit accidental ursul din Harghita, distrugându-și astfel singurul mijloc de transport pentru familia sa numeroasă, a primit un cadou neașteptat.

Ardealnews.ro scrie că familia din localitatea Acățari, județul Mureș, implicată în accidentul rutier, la ieșire din Praid, pe DN13 A, în care un minor a suferit un atac de panică și a avut nevoie de intervenția echipajului de Salvare, a primit cadou o mașină din partea unui tânăr impresionat de povestea lor.

„Dl Gombos Ferencz, a fost implicat în accidentul cu ursul, care a stat 18 ore in drum, in urma acestui accident a rămas fără mașină, necesara dansului și celor 6 copii și soția. Am simțit că trebuie să donez una din mașini și sper să aibă parte de ea fără evenimente!!!” a scris Gigi Ștefan, tânărul care a donat masina.

Jurnalistul Vlad Ursulean este cel care a dat de urma șoferului care a lovit ursul din Harghita. „Tare s-au bucurat că se interesează cineva și de ei, că au urmărit toate știrile și numai de urs aveau grijă”, explică Ursulean, într-o postare pe Facebook.

Omul, tată a șase copii pe care trebuie să îi plimbe de colo colo, rămăsese fără mașină, care a fost serios avariată de impactul cu ursul.

