Calcule exclusive Antena 3. Dovada că gazele se scumpesc de la o zi la alta

Antena 3 și-a propus să verifice evoluția prețurilor la energie electrică și gaze folosind comparatorul de prețuri al ANRE.

Roana Rotaru, reporter Antena 3, a făcut toate calculele și vă prezintă ce arată datele:

Prețurile la gaze cresc în timp ce autoritățile nu fac nimic

"În doar patru zile, adică în perioada 22-26 septembrie, am observat că prețul maxim pentru o ofertă cerută de mine, a crescut cu 13,50 lei. Mai exact, pe data de 22 septembrie, am cerut o ofertă pentru un consum mediu de 1.000 kWh pe lună, în București, preț fix, pentru o perioadă de un an, cu livrarea începând cu data de 1 octombrie 2021. Dacă prima dată când m-am uitat pe ANRE, prețul maxim era de aproape 402 lei, după patru zile, când am revenit asupra ofertei, prețul maxim a crescut până la 415 lei. Adică, cu aproape14 lei a crescut prețul maxim, în doar 4 zile", a explicat Roana Rotaru.

Pe 22 septembrie, pentru un consum de 1.000 kwh pe lună în București, ofertele la gaze, pret fix, pentru o perioada de un an, incepand cu 1 octombrie 2021, incepeau de la 345,13 lei pe luna si ajungeau pana la 401,63 lei pe luna

Pe 26 septembrie, pentru aceleași consum, în aceleași condiții, prețurile erau cuprinse între 345,13 lei și 415,13 lei. Practic a apărut o noua ofertă la un preț cu 14 lei mai mare.

Ce zic specialișii: furnizorii vor mari prețurile cât timp se dau subvenții pentru că vor să câștige atât de pe urma statului cât și a consumatorului.

La energia electrică, deocamdată prețurile au rămas neschimbate

Pentru 100 pe kwh de energie electrică, preț fix, oferta concurențială, contract începând cu 1 octombrie se plateste, acum pe 26 septembrie, între 61,85 lei pe lună și 175,52 lei luna. A

Aceleași prețuri erau și pe 17 septembrie când am verificat pentru prima dată.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal