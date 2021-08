Camionul unui şofer român, vandalizat de alţi români, într-o parcare din Paris: "Orice român care nu e analfabet ar fi ştiut"

Camionul lui Ilie Matei, cunoscut în mediul online drept "Omul Şoselelor", a fost vandalizat de alţi români care i-au furat sigla TIR-ului şi i-au lăsat un mesaj scris cu vaselină, pe cabină.

Mai mult, românii ar fi încercat să pătrundă şi în cabină, însă nu au reuşit să deschidă uşa.

Ilie Matei este urmărit de peste 45.000 de oameni pe Facebook, acolo unde a creat o comunitate pentru şoferii români de TIR aflaţi în străinătate.

Cu ajutorul comunităţii, "Omul Şoselelor" a reuşit să ajute numeroşi şoferi români aflaţi în spital, răniţi după accidente, sau pe alţii care s-au aflat în situaţii de urgenţă.

De curând, acesta a reuşit să îşi cumpere propriul camion cu care să continue munca de şofer de TIR în străinătate.

Camionul "Omului Şoselelor", vandalizat de români

Seara trecută, în parcarea unei benzinării din zona capitalei Franţei, camionul lui Ilie Matei a fost vandalizat de alţi şoferi români.

"De aseara mă tot gandesc daca sa pun asta pe pagina sau să mă abtin !!

Multumesc mult celor care seara trecută mi-ati furat sigla de la Amazoană langa Paris, in acele 20 min cat am fost in peco.

Chiar nu venea bine pe negru si ma gandeam sa pun una cromată sau magenta așa că m-ati forțat putin sa iau o decizie !

Sunteti niste hoti prosti daca nu ati reusit să imi deschideti usa din dreapta, dar ati lasat urme de vaselina si degete pe tot butucul.

Mă gandesc ca sunt francezi, ca mi-au lasat pe carena din dreapta scris cu vaselina "m_e ".Orice roman care nu e analfabet ar fi stiut ca se scrie cu "i" .

Cu siguranta urmariti pagina mea si ati tinut sa imi faceti o gluma proastă .

Nu ma supar, dar data viitoare nu va mai ascundeti dupa perdelute si asteptati-mă frumos la camion. Stiu sa fac si cicatrici, nu doar texte pe net !!

Cu stima si scarba pt "francezii" care ne tot ataca prin parcari !!", a scris Ilie Matei pe pagina sa de Facebook.

