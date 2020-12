"Faci bine României", o nouă campanie Antena 3. Sarah Nicole, tânăra care a adoptat 8 copii şi mai vrea 4

Sarah Nicole Smith. O minune de mamă cu opt minuni de copii. Sunt copiii ei din inimă. Aşa le spune când o întreabă cum s-au născut. Sarah i-a salvat pe toţi din spital. Fiecare avea o problema gravă de sănătate. Aproape toţi erau uitaţi de părinţii naturali. Prea săraci sau împovăraţi şi ei de boli. Tuturor copiilor, Sarah le-a oferit atenţie şi IUBIRE. Adică exact ce le-a lipsit în lunile sau chiar anii când au privit lumea doar PRIN fereastra unui salon de spital.

În familia Sarei, toţi copiii au urmat exemplul mamei. Îmbratişează un copil singur şi bolnav şi îl înveselesc cu zâmbete.

"Noi trebuie să avem inima ca un copil mic, cred că asta înseamnă. Noi adulţii creştem cu nişte mentalităţi. Sarah de ce iei inca un copil cu handicap? Eu nu ştiu cum sp le mai rpspund la intrebarea asta!", ne-a povestit Sarah.

Sarah a descoperit Romania in 2006. Era o tanara absolventa de Psihologie din Carolina de Nord care a venit la noi sa faca voluntariat in spitale si orfelinate.

"Sincer, când am venit în România prima dată, nu ştiam unde era România, e departe, în Europa, în Africa, unde e ? Eu am facut facultate in Virginia, psihologia, studiam tulburări de ataşament la copii. Se auzea că în România sunt foare mulţi copii orfani", povesteşte Sarah.

Prima vizită într-un salon de spital plin de copii singuri şi bolnavi a fost un şoc

"Erau câte 50 de bebelusi într-un spital. Nu plângea niciun copil. Ce facem? Şi mi-au spus că sunt toţi copiii treji, ei nu plâng! Studiam psihologia şi ştiam că un copil învaţă să nu plângă dacă nu au ataşament, dacă nu raspunde cineva la nevoile lor, da, pentru mine a fost un şoc", ne-a povestit Sarah Nicole Smith.

Atunci a simţit că trebuie sa faca mai mult. Sa ofere caldura unui camin copiilor bolnavi pe care putini asistenti maternali se incumetau sa-i ingrijeasca. Toti isi doreau un copil sanatos. Primul bebeluș pe care l-a luat acasa, suspect de epilepsie, era nascut de o mama bolnava, care traia pe strazi. Sarah s-a gandit atunci ca il va ingriji doar pana cand se va gasi si pentru el o familie. Curand, insa, copilul i-a intrat in suflet. Acum e sanatos, vesel, prietenos si istet.

Al doilea copil adoptat a fost o fetiţă de şase luni care NU exista în acte

Abia dupa doi ani, Sarah a reusit să-i facăa certificat de naştere, iar acum este copilul ei. A urmat un băietel cu Sindrom Down, abandonat în spital.

Apoi o fetiţă care, pentru Sarah, avea sa fie... cea mai mare supriză din viaţa ei de mamă. Născuta cu grave probleme cardiace, copila a stat un an şi jumatate în spital până când Sarah i-a aflat povestea într-un apel pe Facebook.

Copila care s-a speriat când a vazut primele frunze, toamna în parc, după ce a părăsit prima oara spitalul, este acum cea mai veselă şi mai iubitoare fetiţă a familiei. A fost operată recent pe cord în Italia, iar înaintea intervenţiei dificile, EA a fost puterea mamei.

Al cincilea copil intrat în familia lor a fost o fetiţă care trăia în gunoaie. Au urmat gemenii născuţi prematur pe care părintii naturali, prea săraci, nu i-au mai luat acasă din maternitate.

De curând, familia Sarei s-a imbogatit cu a 8-a minune. O fetiţă de câteva luni. Şi nu vrea să se oprească aici.

Mai vrea să adopte până la 10-12 copii.