CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Surpriză uriașă înaintea de marea finală

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminică, de la ora 18,00 (ora României), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD), echipele Franţei, campioană mondială în 1998, şi Croaţiei, care deja a reuşit cea mai mare perfomanţă din scurta sa istorie.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Franţa, care va juca a treia sa finală, după cea pierdută în 2006, în faţa Italiei, ţinteşte consacrarea actualei generaţii, care a ratat titlul european în urmă cu doi ani, pe teren propriu, după o finală cu Portugalia.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Croaţia, a 13-a echipă care joacă finala Cupei Mondiale, reprezintă o ţară de doar patru milioane de locuitori şi intenţionează să ajungă printre cele doar opt ţări care au cucerit trofeul.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Croaţia are de luat şi o revanşă în faţa Franţei, cea care i-a oprit drumul către finală în urmă cu 20 de ani, învingând-o în penultimul act (1-2), după care ''les Bleus'' au cucerit titlul, iar ''Vatreni'' s-au mulţumit cu medaliile de bronz. După acea performanţă, croaţii nu au mai reuşit să depăşească faza grupelor la niciun turneu final de Cupă Mondială, până în Rusia.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Toate cele trei partide eliminatorii ale Croaţiei la ediţia din acest an a competiţiei s-au au avut prelungiri, iar echipa Franţei le-a terminat pe ale sale în timpul regulamentar şi a beneficiat şi de o zi în plus de odihnă.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Croaţia a reuşit să treacă de cele trei partide eliminatorii după ce a fost condusă de fiecare dată, în timp ce Franţa a fost condusă o singură dată în tot turneul, de Argentina, în optimi.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 ''Inima'' echipei croate este mijlocaşul Luka Modric, care va bifa în finală selecţia cu numărul 112. Anihilarea jucătorului de la Real Madrid ar putea fi cheia câştigării trofeului, iar omul potrivit pentru acest lucru pare a fi Ngolo Kante (Chelsea), care îndeplineşte rolul pe care actualul selecţioner al Franţei, Didier Deschamps, l-a avut în echipa care cucerea trofeul în 1998.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Şi Franţa are armele sale, una dintre ele fiind tânărul Kylian Mbappe (19 ani), care a impresionat prin viteza şi talentul său la turneul final din Rusia.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Echipa antrenată de Zlatko Dalic are o medie de două goluri pe meci la CM 2018, reuşit să înscrie de 12 ori în şase partide, golgheterii săi fiind Luka Modric, Mario Mandzukic şi Ivan Perisic, cu două reuşite fiecare.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Modric (32 ani) va stabili un nou record pentru Croaţia la meciuri jucate la Cupa Mondială, 12, el fiind şi jucătorul care a alergat cel mai mult în Rusia, cu 63 de km parcurşi, potrivit FIFA.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Antoine Griezmann şi Kylian Mbappe sunt cei mai buni marcatori ai Franţei, cu trei goluri fiecare, selecţionata din Hexagon având 10 goluri marcate în Rusia.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Singurul jucător croat care va rata finala este atacantul Nikola Kalinic, trimis acasă după ce a refuzat să intre pe finalul primei partide de la CM 2018, cu Nigeria. Google celebrează CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 cu un Google Doodle special.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Cele două echipe s-au confruntate de cinci ori, Croaţia nereuşind nicio victorie, doar două partide de egalitate, printre care şi una la EURO 2004, 2-2. Deschamps s-a aflat pe teren la toate cele trei victorii ale Franţei.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Finala de la Moscova va fi meciul cu numărul 900 din istoria Cupei Mondiale. Franţa a jucat şi primul meci al competiţiei, învingând Mexicul cu 4-1 la ediţia inaugurală, din 1930. De asemenea, va fi a noua finală europeană a competiţiei. Croaţia este a doua echipă care joacă finala după ce a trecut de un baraj de calificare, prima fiind Germania în 2002.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Deschamps poate deveni al treilea om care câştigă Cupa Mondială atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Brazilianul Mario Lobo Zagallo a câştigat, ca jucător, titlul mondial cu Selecao în Suedia 1958 şi Chile 1962, iar apoi a condus naţionala "Canarinha" la victorie în Mexic 1970, având şi o finală pierdută în 1998. Germanul Beckenbauer a participat la două finale ca jucător, în Anglia 1966; pierdută în faţa echipei gazdă, şi Germania 1974, pe care a câştigat-o. Ca selecţioner, el a condus Nationalmannschaft în finalele din Mexic 1986, pierdută în faţa Argentinei lui Maradona, şi Italia 1990, câştigată în faţa aceloraşi adversari.



CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018 Echipele probabile pentru meciul de pe Stadionul Lujniki (capacitate 80.000 locuri):

Franţa: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud. Selecţioner: Didier Deschamps.

Croaţia: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic. Selecţioner: Zlatko Dalic.



Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).