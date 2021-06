Candidarea abuzatorilor de copii la alegerile locale și parlamentare ar putea fi interzisă. Proiect de lege

Inițiativa aparține parlamentarilor USR Cătălin Teniță, Diana Stoica și Monica Berescu.

Votarea proiectului de lege este importantă în contextul în care Bogdan Davidescu, condamnat în 2019 pentru pornografie infantilă, a fost reales primar în comuna Șotrile din județul Prahova, la alegerile parțiale din 27 iunie.

Inițiatorii proiectului cer modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor prin suplimentarea categoriilor de persoane care nu pot fi alese în cazul săvârșirii de fapte cu violență comise asupra copiilor. La ambele legi, dacă modificările vor fi votate de parlamentari, va fi adăugat următorul punct:

„Persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele sunt minori la data săvârșirii faptelor și nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare”, arată inițiatorii proiectului.

La proiectul de lege parlamentarii USRPLUS au fost sprijiniți de asociația Salvați Copiii România, a anunțat Cătălin Teniță printr-un mesaj pe Facebook.

Acesta a mai spus că infracțiunile împotriva copiilor sunt ”oribile, absolut impardonabile”:

”Mulțumim celor de la Salvati Copiii Romania, cu care am lucrat pe acest proiect. Am fi dorit să depunem un pachet legislativ mai cuprinzător, pe tema protecției copiilor împotriva infracțiunilor cu caracter sexual, pe care l-am discutat cu colegii din ONG-uri, însă am hotărât să depunem de urgență aceste modificări dat fiind numărul mare de cetățeni care ne-au semnalat ultragiați cazul din Șotrile, Prahova. Pentru cei care se întreabă dacă dreptul de a fi ales poate fi circumstanțiat prin lege (și nu prin Constituție), recomandăm citirea Deciziei Curții Constituționale nr. 436/2015, care arată că dreptul de a fi ales, spre deosebire de dreptul de a alege, se poate reglementa “în condițiile legii”, conform art. 16 alin. (3) din Constituție. Infracțiunile grave împotriva copiilor sunt infracțiuni oribile, absolut impardonabile oricum ai privi. Tocmai de aceea este nevoie de un regim special de tratament al făptuitorilor lor, pentru a da curs prevederilor constituționale care instituie un regim special de protecție a copiilor și tinerilor”, a scris Cătălin Teniță pe Facebook.



