Capcane mortale pentru şoferii care circulă în Bucureşti! Cad bucăţi de beton în pasajul vechi de 36 de ani

Construit în urmă cu 36 de ani, Pasajul Victoria este o adevărată capcană pentru miile de şoferi care circulă zilnic prin zonă.

"Apă în pasaj, bucăţi de beton căzute din tavan, toate într-o ţară europeană, în anul 2022", a prezentat Alex Munteanu, reporter Antena 3.

Pasajul Victoriei pune în pericol viaţa tuturor şoferilor

"Zeci de maşini trec zilnic prin pasajul de la Piaţa Victoriei, aici unde bucăţi din tavan se desprind şi cad pe carosabil. Nu mai vorbesc de apa care s-a infiltrat deja în tencuială. Să ne imaginam ce s-ar putea întâmpla în cazul unui cutremur", a mai adăugat Alex Munteanu.

O problemă care ar trebui rezolvată de Primăria Generală a municipiului Bucureşti

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

"De un an şi ceva au început să cadă plăci din toate pasajele şi podurile din Bucureşti. În 2017 am făcut parte din echipa care a lucrat la expertizele tehnice pentru 28 din aceste pasaje şi poduri din Bucuresti. Si pasajul Victoriei, de care vorbim azi, a fost expertizat. El a fost construit în urmă cu 36 de ani şi este un pasaj care are nevoie de consolidare", a declarat Marius Coaja, fost consilier personal al primarului general.

În timpul transmisiei făcute de reporterul Antena 3, o bucată din tavan s-a desprins şi ar fi putut pune viaţa cuiva în pericol.

Şoferii care circulă în Capitală, în pericol

Pasajul Victoriei nu este singura capcană mortală pentru şoferi.

Vestea îngrijoratoare este că majoritatea pasajelor şi podurilor din Bucureşti sunt într-o situaţie dezolantă şi au nevoie de reabilitare.

Recent, în Pasajul Lujerului au picat mai multe plăci de pe pereți, iar în Pasajul Unirii traficul a fost restricționat pentru ca angajații de la Administrația Străzilor să decoperteze bucățile care stăteau să se prabusească pe mașini.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal