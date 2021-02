Ce nu trebuie să faceți niciodată când dețineți un card

Cardul este un instrument modern de plată, materializat în principal sub forma unui «dreptunghi de plastic » dar care a început să fie produs și sub forme din ce în ce mai avangardiste: ceas, breloc, SIM pentru telefon, etc. Din punct de vedere al fondurilor utilizate, cardurile se împart în trei categorii:

- carduri de debit, unde fondurile sunt ale posesorului acestuia

- carduri de debit cu overdraft (sau descoperit de cont), unde fondurile sunt ale posesorului dar există și o limită de creditare pusă la dispoziție de bancă

- carduri de credit, unde fondurile sunt puse la dispoziție de către bancă

Atenție la modalitățile de fraudă!

Comunitatea bancară îți recomandă să fii vigilent la modalitățile de fraudă care pot afecta posesorii de carduri și să urmezi sfaturile noastre pentru a preveni situațiile neplăcute, scrie educatiefinanciara.info.

În unele situații, clienți ai băncilor posesori de carduri sunt sunați de către persoane care pretind a fi de la diverse instituții (Brigada Antifraudă, ANAF, DIICOT, DNA). Clienților le sunt solicitate informații despre carduri: numărul de card, data expirării, codul de securitate, etc. Ulterior sunt efectuate tranzacții pe Internet, utilizând informațiile obținute prin telefon.

Ce trebuie să facă un posesor de card pentru a fi în siguranță

Să nu ofere informații despre carduri, precum numărul cardului, data expirării, codul din 3 cifre de securitate aflat pe spatele cardului - CVV2/CVC2 prin intermediul telefonului – Banca / Poliția / Procuratura nu cer niciodată astfel de informații prin telefon.

Să ia toate măsurile necesare şi suficiente pentru a menţine confidentialitatea PIN-ului, codului CVV2/CVC2 şi a parolei 3D-Secure şi să protejeze integritatea acestora prin:

- Să nu dezvăluie, direct sau indirect, PIN-ul, codul CVV2/CVC2 şi parola 3D-Secure altor persoane;

- Să nu împrumute cardul altor persoane;

- Să se asigure că în timpul tranzacţiilor bancare cardul rămâne sub atenta sa supraveghere;

- Să distrugă plicul cu codul PIN primit de la banca emitentă a cardului, după ce a memorat PIN-ul;

- Să nu înscrie niciodată PIN-ul pe card;

- Să nu dezvăluie niciodată PIN-ul altor persoane, chiar dacă acestea sunt sau se prezintă drept angajaţi ai băncii;

- Să nu tasteze PIN-ul pe site-uri de Internet;

- Să se asigure că în timpul tranzacţiilor bancare efectuate cu folosirea PIN-ului, acesta nu este dezvăluit (voluntar sau involuntar) altor persoane.

