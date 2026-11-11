Care au fost injuriile aduse de jurnalistul Ovidiu Vanghele la adresa lui Nicușor Dan

3 minute de citit Publicat la 22:06 11 Noi 2026 Modificat la 22:08 11 Noi 2026

Colaj foto: Capturi video conferință de presă.

Președintele România, Nicușor Dan, l-a anunțat, marți seară, pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, că nu mai are acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni din cauza injuriilor pe care i le-a adus. O monitorizare a activității online a jurnalistului arată care sunt motivele pentru care șeful statului a luat decizia de a-i suspenda acreditarea.

O monitorizare a conținutului podcasturilor „Judecata de Acum” din perioada 08 aprilie – 22 octombrie 2026 arată care sunt afirmațiile care l-au iritat pe șeful statului:

Cuvântul „imbecil” / „imbecilă”: Apare în mod explicit, fiind folosit de mai multe ori la adresa deciziilor și poziționărilor sale:

„De ce e imbecilă poziționarea lui Nicușor Dan în acest moment...”

„Exprimarea lui e cu totul imbecilă...”

„Explicația e imbecilă pentru că ea nu poate servi ca argument...”

Alte apelative și expresii dure / jignitoare:

„Delir dement” și „pierzanie mintală”

„Farsor” („înseamnă că este un farsor, eu nu pot să cred că un om cu asemenea căpățână nu poate să vadă ridicolul acestor argumente”)

„Deconectat / decuplat de la planeta Pământ”

„Ne-a scuipat între ochi în loc să facă reforme”

„Am ajuns să fim luați de proști”

„Ticălos” / „Ticăloșie”, folosit direct cu privire la numirile făcute în Justiție:

„Numirea Cristinei Chiriac e adevărata ticăloșie... Nu poți simplu... e ticălos”

„Nu știu dacă e mai simpatic Bolojan sau mai ticălos Nicușor”.

„Zâmbind aproape tâmp”, descriind reacțiile sale la depunerea jurământului Guvernului: „L-am văzut pentru prima oară pe Nicușor Dan zâmbind iar cu gura până la urechi, aproape tâmp așa.

„Delir dement” și „pierzanie mintală”: „...să continue într-un delir așa dement... al doilea maxim moment de pierzanie mintală produs de acest individ”.

„Scoate ce e mai purulent din el”, făcând referire la conferințele sau aparițiile sale de la ore târzii: „La 11:00 noaptea se întinde un picuț la vorbă... și scoate ce e mai rău și mai purulent efectiv din el”.

„Prostește publicul în ultimul hal”, fiind un reproș la faptul că își justifică deciziile prin argumente nesincere: „Ori a fost prostit în ultimul hal pe tema asta, ori încearcă să ne prostească în ultimul hal”.

Despre consecințele deciziilor sale, Vanghele a scris: „...jocul politic al lui Nicușor Dan, valul de mizerie politică ridicat de acțiunile președintelui Nicușor Dan l-au dus pe Marian Neacșu înapoi la Palatul Victoria”, iar despre discursul triumfalist în plină criză: „...să vii în acest căcat care se numește program...”.

Injuriile au fost folosite de Ovidiu Vanghele în cadrul mai multor ediții ale podcastului pe care îl realizează împreună cu jurnalistul Vlad Stoicescu (platforma Dela0.ro):

Un președinte fericit într-o nefericită de țară: cum falsifică N. Dan cariera procuroarei Chiriac - aprilie 2026 Omul din oglindă. Și o judecată despre omenie | JUDECATA DE ACUM #29 „Refuzând demiterea lui Pahonțu, președintele nu mai e de partea democrației” | JUDECATA DE ACUM #34 – septembrie 2026 „Bisericuța” lui Nicușor Dan | JUDECATA DE ACUM #35 – septembrie 2026 Crezul de la Cotroceni: Alegerile dăunează grav societății! | JUDECATA DE ACUM #38 – octombrie 2026 Gata scamatoria! Criza a pierit ca un fum, țara a rămas cu mâinile goale | JUDECATA DE ACUM #41 – octombrie 2026 Yesmeni și sicofanți: prăbușirea MAGA lasă în offsaid toată elita de la București | JUDECATA DE ACUM #43 – noiembrie 2026

Un alt exemplu este un podcast din 22 octombrie, în care Ovidiu Vanghele spune: „L-am constatat pe președintele Nicușor Dan, cel ajuns la Cotroceni cu un mandat reformist, sărind ca o capră prin Sala Unirii cu ocazia depunerii jurământului de către membrii Cabinetului Luca Niculescu...”.

El a postat si diverse mesaje în aceeași nota pe contul său personal de Facebook:

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele l-a jignit și pe Donald Trump

Mai mult, jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a jignit și pe Președintele SUA, Donald Trump, pe care l-a făcut „dement”, „bestie” și chiar „tomberon”.

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele

Foto: Captură Facebook / Ovidiu Vanghele