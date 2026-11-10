Nicușor Dan l-a anunțat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Cotroceni din cauza „injuriilor” pe care i le-a adus

Colaj foto: Capturi video conferință de presă.

Președintele Nicușor Dan l-a anunțat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că i se va retrage accesul la Palatul Cotroceni „în acest mandat” din cauza „injuriilor” pe care i le-ar fi adus acesta. Președintele a spus că interdicția a fost stabilită înainte de conferința de presă de marți seară, dar că colegii săi „mai miloși” au „sărit peste ordinul” președintelui și i-au permis jurnalistului să participe și să pună întrebări.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procuroarea generală Cristina Chiriac l-a dat, în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de ea.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a răspuns jurnalistului.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat", a spus președintele României.