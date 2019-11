Care sunt tarile pentru care Casa Bucur ofera servicii de repatriere decedati? (P)

foto: https://unsplash.com/

Desi atunci cand vine vorba despre decesul unei persoane dragi nu poate exista un caz mai grav decat altul, cu siguranta unul dintre cele mai negre scenarii este acela in care ruda sau prietenul dumneavoastra isi da ultima suflare in afara tarii.

Pe langa durerea pierderii sale si a faptului ca nu i-ati putut fi aproape in ultimele clipe de viata, intervin si aspectele birocratice care tin de aducerea trupului neinsufletit in Romania. De toate acestea se va ocupa, insa, o firma de pompe funebre profesionista, precum Casa Bucur, care ofera servicii complete de repatriere decedati.

In momentul in care aflati de marea tragedie, primul lucru pe care trebuie sa il faceti este sa sunati la numarul de telefon 0769 99 00 00, pentru a anunta reprezentantii serviciilor funerare. Acestia va vor raspunde indiferent de ora de zi si din noapte, pentru ca vorbim despre o firma de pompe funebre cu program non stop.

Casa Bucur va demara imediat procedurile de repatriere decedati , care constau in mai multe activitati specifice. Acestea includ contactarea firmelor de servicii funerare partenere din tara in care s-a produs decesul si intocmirea documentatiei necesare aducerii trupului neinsufletit in Romania.

Serviciile de repatriere decedati nu se incheie odata ce transportul special ajunge pe Aeroportul International Henri Coanda. Casa Bucur va prelua sicriul cu trupul neinsufletit din zona cargo a aeroportului si il va transporta la capela si apoi la cimitirul unde are loc inmormantarea.

Autoturismul funerar cu care va fi dusa la bun sfarsit aceasta ultima actiune este unul special, omologat conform tuturor normelor sanitare aflate in vigoare la nivelul Uniunii Europene. Doar astfel, firma de pompe funebre poate asigura un transport fara incidente, cu respect atat fata de persoana trecuta in nefiinta, cat si fata de rudele sale.

Desi Casa Bucur ofera servicii de repatriere decedati si din SUA, China, Dubai, America de Sud, Canada, Africa de Sud, Orientul Mijlociu, Asia, India, Africa si tarile europene non-UE, totusi cinci tari beneficiaza de mult mai multa atentie din partea acestei firme de pompe funebre.

Este vorba despre statele in care locuiesc in mod traditional cei mai multi romani in afara granitelor tarii: Italia, Spania, Germania, Anglia si Franta. Iata, mai jos, care sunt argumentele principale pentru care Casa Bucur isi concentreaza eforturile de repatriere decedati in aceste cinci state:

1. Numarul mare de concetateni. Conform ultimelor statistici disponibile, in Italia locuiesc 1,2 milioane de romani (2015), in Spania - 673.000 (2018), in Germania - 657.000 (2015), in Anglia - 451.000 (2017) si in Franta - 300.000 (2016). In total, in aceste 5 tari din UE locuiesc, asadar, peste 3 milioane de romani, prin urmare, din punct de vedere statistic, in statele respective este cea mai mare nevoie de servicii de repatriere decedati;

2. Relatiile foarte bune cu statul roman. Tinand cont ca Italia, Spania, Germania, Anglia si Franta fac parte, in prezent, din Uniunea Europeana, relatiile dintre Romania si aceste state sunt foarte bune si nu este nevoie de vize sau acorduri speciale. In aceste conditii, transportul sicriului cu trupul neinsufletit se realizeaza fara impedimente, la fel si preluarea acestuia din zona cargo a aeroportului de destinatie.