Carmen Avram: „E foarte posibil ca acest Dincă să se fi încurcat în victime. Adevărul trebuie scos la iveală. Dacă nu-l scoatem acum, se vor întâmpla din nou situații cumplite”

Sursă foto: Captură Antena 3

Carmen Avram e de părere că Gheorghe Dincă trebuie să fie interogat așa cum trebuie ca să nu-și mai bată joc de familiile victimelor. „Adevărul trebuie scos la iveală. Dacă nu-l scoatem acum, se vor întâmpla din nou situații cumplite”.

„Referitor la descoperirea de acum, e foarte posibil ca acest Dincă să se fi încurcat în victime. Am înțeles că sunt doar oseminte acolo și e puțin mai greu să găsești oseminte după trei luni de la decesul cuiva. Cred că acest om va continua să-și bată joc de toată lumea și de suferința acestor oameni până când cineva nu va lua decizia să facă ceva decent în această situație, și anume să-l interogheze așa cum trebuie pe acest om. Adevărul trebuie scos la iveală. Dacă nu-l scoatem acum, se vor întâmpla din nou situații cumplite care ne vor lovi periodic, de care ne vom mira cum e posibil, fără să ne gândim că atunci când s-a întâmplat ceva nu am reparat, cum nu am reparat nici după Apuseni”, a declarat Carmen Avram la Antena 3.