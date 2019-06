Carmen Dan, despre remaniere și relația cu premierul Dăncilă: E posibil să existe persoane din partid care vor remanierea mea

Foto: Carmen DAN/ Facebook

Ministrul de Interne a vorbit duminică seară, la emisiunea ”Subiectiv”, despre relația cu premierul Dăncilă și despre o posibilă remaniere.

”E posibil să existe persoane din partid care vor remanierea mea. Eu nu am plecat niciodată de la premisă că o persoană nu e de înlocuit. Am spus de fiecare dată, am primit acest mandat de la partidul care a crezut că pot face față unei asemenea responsabilități și tot partidul îmi poate cere să plec. Am o relație corectă și deschisă cu Viorica Dăncilă. Ne cunoaștem de ani de zile. E o persoană corectă și niciodată nu o voi pune într-o situație dificilă.

Despre remaniere, e o discuție și nu ar fi prima remaniere. Sunt voci care au spus că e de discutat această problemă.”, a spus Carmen Dan.