Carmen Dan, după audierea la DIICOT în dosarul protestelor din 10 august: Nu am vorbit cu Liviu Dragnea

"Vreau să precizez că ministrul, indiferent de culoarea politică, nu conduce misiunile operative, sens în care am şi declarat şi am şi căutat să argumentez poziţionarea mea. (...) Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. (...) Am făcut şi precizări referitoare la comunicarea în planul organizării misiunii sau în planul comunicării publice cu anumite persoane politice, nu au fost indicate, am spus că nu am comunicat, nu am avut întâlniri cu aceste ocazii cu nicio persoană politică, cu nicio persoană care era în afara interesului de activitate al ministerului. Am făcut precizarea că am trimis comunicări şi mesaje informative prim-ministrului României în exercitarea activităţii guvernamentale şi nu politice", a spus Carmen Dan la ieşirea din sediul DIICOT.

Ea a arătat că le-a spus procurorilor părerea sa referitor la modul în care s-au organizat protestele din 10 august şi că "este absolut firesc" ca organele de anchetă să cheme la audieri orice persoană care are cunoştinţă despre acele evenimente.

"Vreau să vă spun sincer că mă aşteptam să fiu chemată încă de anul trecut, (...) nu s-a pus problema niciun moment să evit în a mă prezenta în faţa organelor de anchetă, am avut discuţii în sensul acesta şi în Parlament. A durat destul de mult pentru că cei care au pus întrebări au fost interesaţi să lămurească foarte multe aspecte. În principal, aspectele de interes au vizat rolul pe care ministrul Afacerilor Interne, respectiv Carmen Dan, l-a avut în acea zi. În niciun caz un rol activ, un rol de coordonare a acţiunilor operative, am dat absolut toate amănuntele. (...) Mă aflam la mine în birou în acea zi, nu în Centrul de Comandă", a mai spus fostul ministru al Internelor.

În faşa sediului DIICOT s-au strâns, vineri, mai mulţi protestatari, care au scandat împotriva fostului ministru de Interne şi a fostului lider al PSD Liviu Dragnea.

Carmen Dan, după audierea la DIICOT în dosarul protestelor din 10 august: Nu am coordonat operaţiunea