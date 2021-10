Carmen Dorobăț, despre decesele în rândul bolnavilor de COVID-19: ”Ar putea muri până la 80% din cei aflați la ATI”

„Cifra este de-a dreptul înspăimântătoare (n.r. bilanțul zilnic al morților de COVID-19), chiar și pentru noi care suntem obișnuiți cu dinamica acestei boli. Dacă ar fi să fim extrem de realiști, este urmarea faptului că în terapiile intensive numărul este extrem de mare, iar proporția de decese pe astfel de pacienți, care sunt deosebit de grav, poate ajunge și până la 80%. În continuare ne așteptăm ca numărul de decese să fie mare, având în vedere că avem 1.700 de pacienți în terapie intensivă.”, a declarat Carmen Dorobăț pentru Antena 3.

Persoanele infectate cu SARS-CoV-2, care ajung în terapie intensivă, au disfuncții de organ multiple, ceea ce le predispune decesului, spune medicul:

„Trebuie să calculăm cam până în 80% din cei aflați în ATI. Astfel de pacienți în terapie intensivă, care au astfel de disfuncții de organ multiple, așa cum am văzut că se întâmplă, în special pe organismul trecut de 60 de ani și care are comorbidități, dar nu sunt excluse categoric nici persoanele tinere, pentru că am văzut că au fost decese la persoanele tinere, cu evoluția deosebit de rapidă a acestei boli.

Se știe că la copil și la tânăr evoluția este deosebit de rapidă din cauza faptului că răspunsul organismului la prezența acestui virus este exploziv, atunci determină disfuncții de organ multiple, care vor duce și la deces până în 80% din cazuri.”

„Numărul de victime, din nefericire, se va eșalona în timp. Din cei care astăzi sunt prezenți în ATI decesele vor apare într-o zi sau în două-trei săptămâni. Sunt persoane care stau în terapie intensivă până la două-trei săptămâni. Per total, ca pierderi de vieți omenești, procentul pe aici va fi.”, a mai precizat Carmen Dorobăț.

Bilanț COVID-19 din 19 octombrie 2021, în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 noi cazuri de coronavirus.

Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.261.267 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 42.616 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.





