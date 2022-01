Carmen Tănase: "Ceea ce se întâmplă acum cu facturile este o crimă. Ne vor pe toţi asistați social"

Carmen Tănase a dezvăluit că mama ei care are 90 de ani primește pensie de 1.300 de lei pe lună, după o viață de muncă și nici nu i-a arătat facturile majorate pentru că nu vrea să o supere. Mai mult, actriţa a criticat dur măsurile guvernanților şi a dezvăluit care ar putea fi soluția salvatoare care se află în mâna românilor.

"Cumva, noi suntem transformați toți, aproape toți, marea majoritate în persoane vulnerabile, asistați social. Asta a făcut statul cu populația sa, în principiu plătitoare de taxe, adică o populație care își plătește existența.

Brusc ne transformăm în asistați sociali! Dacă oamenilor le convine chestia asta, atunci bine", a spus actriţa Carmen Tănase.

„Probabil că în februarie sau în martie o să fiu în pragul infarctului"

Întrebată dacă au revoltat-o factura pe decembrie sau lipsa reacției oamenilor la aceste abuzuri actrița Carmen Tănase a spus:



"Am totul pe curent electric și încălzire și tot, ca atare am trecut acolo un consum când m-am înscris la furnizorul la care sunt și probabil că va veni regularizarea aia sau cum se cheamă.

Atunci o să fie crimă fatală, până atunci nu știu despre ce este vorba. Cât am trecut acolo, atât am plătit, atât am estimat, în sensul ăsta.

Probabil că în februarie sau în martie o să fiu în pragul infarctului. Habar nu am, să vedem atunci. Lipsa de reacție nu mai pot să spun că mă enervează, mă surprinde, sunt din ce în ce mai surprinsă.

„Lucrurile se vor agrava. Va fi o luptă pentru supraviețuire"

Eu mă mir continuu de vreo doi ani încoace în general în lipsa de reacție a oamenilor, așa că asta cu facturile... Dar probabil că la un moment dat lucrurile se vor agrava atât de tare încât mămăliga o să explodeze.

Adică gluma se îngroașă din ce în ce mai tare și la un moment dat va fi lupta pentru supraviețuire şi atunci probabil că se va reacționa", a spus Carmen Tănase.

„Suntem cu repezeală decimați. Soluția este să fim uniți"

Întrebată care ar fi soluția pentru a face faţă acestei crize, actriţa a spus:



„Soluție acum în clipa aceasta nu ar mai fi decât în unire. Dacă am fi uniți într-un singur gând și anume acela că suntem nici măcar încet, ci cu repezeală decimați.

Deci dacă am fi uniți am avea o soluție. Până nu suntem uniți și până ne lăsăm dezbinați că suntem știrbi sau neştirbi, că suntem intelectuali sau mai prostănaci, că suntem vaccinat sau nevaccinați, că suntem privați sau de la stat, până nu înțelegem că astea sunt manipulări tocmai pentru a nu fi uniți nu o să se rezolve absolut nimic.

Când o să fim uniți și o să trecem toți în aceeași oală atunci o să începem să discutăm, până atunci discuția este degeaba", a spus Carmen Tănase.

„Sunt mulți oameni care nu au pe nimeni, sunt bolnavi şi sunt în situaţii dramatice"

Întrebată apoi despre declaraţiile ministrului Energiei privind plata facturilor la energie şi gaze, actriţa a spus:

„Da, eu consider că el primul lucru pe care l-a scos pe gură a fost un adevăr, pentru că este complicat să fii corect.

Adică este absurd să fii corect cu niște hoți. Cum tu să fii corect, nu se poate trebuie să le plătim pentru că altfel ne taie utilitățile.

Păi cine să mi le taie, niște hoți! Păi tu dacă vii în casă la tine și îți bagă mâna în buzunar pe față, nu-i dai una peste mână", a întrebat Carmen Tănase.

„Mi se pare hilar să vii la televizor, tu demnitar în fruntea statului şi să te miri de facturi aşa cum mă mir eu"

Întrebată, apoi, cum a reacționat mama sa când a văzut factura actrița Carmen Tănase a spus că nu i-a arătat-o pentru că nu are sens să o supere.

Nu i-am arătat-o. Ce sens are să încarc un om de 90 de ani cu problemele astea? Nu are nicio grijă. Eu mă ocup de toate cu fiul meu și le rezolvăm până la urmă facem noi cumva.

Luna asta a primit 2.200 lei nu știu cu ce majorări și nu știu cu ce ajutor că ea are pensie, de fapt, 1.300 de lei. După atâția ani de muncă și muncă grea și acum a primit 2.200 de lei și a fost foarte mirată.



Sunt mulți oameni care nu au pe nimeni, sunt bolnavi care sunt neputincioși care au copiii plecați și ăia să muncească vai de steaua lor pentru câte 100 de euro prin străinătate la sparanghel sau cine știe pe unde, şi sunt într-o situație dramatică. Dar dacă conducătorii noștri dorm liniștiți știi lucrurile astea ce să mai zic.



Mi se pare hilar să vii la televizor tu demnitar în fruntea statului care vorba aia ai pâinea și cuțitul în mână și să te miri așa cum mă mir eu.

Păi noi nu suntem pe picior de egalitate. Deci tu nu ai voie să te miri, tu trebuie să rezolvi că de aia ești pusă acolo să rezolvi, nu să te miri", a spus actriţa Carmen Tănase la News Magazine de la Antena 3.

