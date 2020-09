Carmen Tănase, supărată pe politicieni: „Nu merg la vot. Nu mă mai duc!”

Carmen Tănase a mai spus la Antena 3 că această situație de criză a ajutat-o să-și stabilească prioritățile:

„Frica e cel mai mare dușman al nostru. În clipa în care te temi de absolut orice, ți se și întâmplă, parcă tragi rău, vibrația cea mai de jos e frica și atunci până la urmă asta e viața, cu bune, cu rele. Tot am fost amenințați, două săptămâni și gata, patru săptămâni și gata, șase săptămâni și gata. Au trecut șase luni și noi tot nesiguri suntem. Nu mai am curajul să îmi fac palnuri pe două-trei luni de acum înainte”.

Carmen Tănase: Nu a fost o perioadă ușoară

Actrița a mărturisit că a trecut printr-o perioadă dificilă: „Când eram la pământ m-am ridicat singură. M-au ridicat responsabilitățile pe care le am față de cei apropiați mie. Peioada asta nu a fost ușoră și încă nu este, am fost departe de scenă și asta este cel mai important pentru noi. A venit Vlad Zamfiresscu cu o idee și am făcut un serial online, scris de Alex Popa, așa pentru plăcerea noastră, se cheamă „Discutabil”, despre șapte actori în izolare. Ne întâlneam pe Zoom și dezbăteam problemele moemntului. Facturile au fost plătite din ecoomii.

Nu merg la vot. Nu mă mai duc. Am experimentat până acum mersul la vot în fiecare an, timp de 30 de ani. A devenit o modă, mergem la vot să schimbăm. Până nu schimbăm mentalitatea, degeaba mergem la vot”,a mai spus Carmen Tănase.

Carmen Tănase, supărată pe politicieni