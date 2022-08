Carne expirată de 3 ani, care urma să fie servită turiștilor, descoperită pe litoral

Acestea au avut loc în cel mai aglomerat weekend din acest sezon de pe litoral. 200.000 de turiști sunt la malul mării în aceste zile.

"În aceste momente se așteaptă raportul asupra a ceea ce s-a descoperit azi noapte, dacă va mai fi nevoie. Controalele vor continua și astăzi, dar și în zilele următoare pentru că vorbim de un comandament estival, un comandament în care se fac permanent controale.

Aseară au început controalele și ele au continuat și în timpul nopții. Vorbim de tone de produse expirate din 2019, de carne, de condimente, dar și de alte produse de acest gen. Ele au fost ridicate de către autorități și, de asemenea, au fost ridicate și mai multe documente care dovedesc ceea ce se întâmpla în Costinești, cu atât mai mult cu cât situația este foarte gravă.

Sunt sute mii de oameni la mare, în această perioadă, Sute de mii de oameni care riscau să se îmbolnăvească odată ce consumau acest tip de produse făcute din materiale expirate. Așadar, se așteaptă un rezumat a ceea ce s-a întâmplat azi noapte se așteaptă ca autoritățile să ne spună ce măsuri vor lua astfel încât lucrurile să nu mai continue în acest ritm", a transmis corespondentul Antena 3 Alexandra Ghețea.

Au fost percheziționate și controlate 5 locații din stațiunea Tineretului, printre care și cea mai mare și cunoscută discotecă de pe litoral.

" Au fost vizate mai multe locații ale unui singur operator economic. Aveam informații venite din interior, am găsit carne expirată de 2-3 ani, am găsit condimente expirate, de asemenea, de 3-4 ani. Am găsit o gestiune a acestui flux tehnologic, ceva ce nu mi-a fost dat să-mi închipui că poate exista. Două dintre locații aveau deja decizie de închidere emisă pe baza unor alte abateri din săptămânile trecute", a declarat, la Antena 3, șeful ANPC Horia Constantinescu.

La una dintre locații, proprietarii nu au vrut să deschidă uşile locaţiei pentru control, așa că oamenii legii au tăiat lanţurile cu un cleşte şi au intrat cu mandat de percheziţie. Pentru că situația putea escalada, au fost chemaţi în ajutor luptători de la Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Constanţa, dar şi trupele Antitero.