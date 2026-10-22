„Cârtițele” Sfânta Parascheva și Sfânta Ecaterina încep excavarea tunelurilor pe secțiunea de nord a Magistralei 6

2 minute de citit Publicat la 16:44 22 Oct 2026 Modificat la 16:47 22 Oct 2026

Lucrările la Magistrala 6 de metrou avansează. FOTO: magistrala6.ro

Unul dintre cele două utilaje TBM folosite la construcția Magistralei 6 de metrou, care va lega Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coandă, a fost pornit pentru forarea tunelurilor pe secțiunea de nord a traseului, între viitoarele stații Bruxelles și Tokyo. Potrivit Metrorex, utilajele poartă nume de sfinte: Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoarea călătorilor, și Sfânta Ecaterina, ocrotitoarea inginerilor.

Primul utilaj TBM, denumit Sfânta Parascheva, a început excavarea miercuri, 21 octombrie.

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În cadrul evenimentului a avut loc și o slujbă de sfințire a celor două utilaje, denumite și „cârtițe”, oficiată de preoți ai Bisericii Creștin Ortodoxe Române, pe platforma de lucru a viitoarei stații de metrou Bruxelles.

„Acesta va excava primul tunel al Secțiunii NORD, pe Linia 1. Numele Parascheva înseamnă «pregătire», o semnificație potrivită pentru un utilaj care pregătește drumul metroului”, a precizat Metrorex.

Proiectul va îmbunătăți legătura dintre Capitală și aeroportul Otopeni, a precizat, miercuri, Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex.

„Această zi marchează o nouă etapă de referință în realizarea Magistralei 6 de metrou. Odată cu începerea excavării pe Secțiunea NORD, tunelurile către Aeroportul Internațional Henri Coandă încep să prindă contur.

Este un proiect major de infrastructură, care va îmbunătăți semnificativ transportul public, mobilitatea locuitorilor din București și din zona metropolitană și va asigura legătura Capitalei cu principala poartă aeriană a țării, respectiv Aeroportul Internațional «Henri Coandă»”, a declarat Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex.

Potrivit companiei, lucrările la Magistrala 6 de metrou au ajuns la un stadiu fizic de 78% pe secțiunea de Sud și de 34% pe secțiunea de Nord.

Lucrările au loc în două etape. În prima etapă, utilajele vor înainta de la viitoarea stație Bruxelles către stația Tokyo.

Ulterior, utilajele vor fi relansate de la stația Bruxelles către Aeroportul Otopeni.

Cel de-al doilea utilaj, denumit Sfânta Ecaterina, va excava cel de-al doilea tunel, pe Linia 2.

Potrivit noului ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, secțiunea de nord va avea șase stații de metrou, iar secțiunea de sud va cuprinde tot șase stații.

Finalizarea întregului proiect al Magistralei 6 are ca termen prima parte a anului 2029.