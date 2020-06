Căruțașul din Tulcea bătut cu bestialitate de polițiști și jandarmi, mărturie cutremurătoare. Cum s-a petrecut totul

Unul dintre oamenii legii l-a călcat pe cap pe bărbat, apoi l-a lovit de mai multe ori cu piciorul, violent, în zona coastelor, chiar sub ochii soției, dar și ai copilului de doar 4 ani.

La un moment dat, bărbatul era șocat și nici nu mai știa ce se petrece cu el. Deși era pe jumătate dezbrăcat și încătușat cu mâinile la spate, polițiștii l-au luat ca pe un sac de cartofi și l-au aruncat pe bancheta din spate a mașinii de poliție.

"Veneam de la Lăstuni, am făcut un grătar acolo, am băut câteva beri și la intrare în Kogălniceanu m-a oprit șeful. "- Neculai, ești băut! - Da, recunosc, sunt băut." Am suflat în fiolă, după care am plecat la căruță.

Soția a comentat ceva și atunci el s-a supărat. A venit cu spray-urile, aveam copilul mic în căruță, n-am oprit de frică să nu mă bată, m-a tras din căruță, m-au bătut, m-au legat și m-au dus la post. De acolo de la post a venit Salvarea și m-a luat", a povestit bărbatul.

Șefii oamenilor legii implicați în incident spun că a fost întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă.