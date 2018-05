Case de politicieni! Cine sunt parlamentarii cu proprietăţi spectaculoase

Pentru politicieni, mărimea chiar contează. La o simplă analiză a declaraţiilor de avere, parlamentarii noştri deţin adevărate palate care ar face invidios pe orice şef de stat. Dar nu e cazul lui Iohannis, el se bucură de nu mai puţin de cinci case mai mici.

Începem lista parlamentarilor care se bucură de proprietăţi spectaculoase cu deputatul liberal Ion Ştefan. Casa acestuia are peste 910 metri pătraţi şi este construită în municipiul Focşani.

Următorul în topul politicienilor care se lăfăie în case uriaşe este deputatul Nicu Niţă. Acesta are în Brăila o vilă de 882 mp şi o casă de peste 250 mp. Pe locul trei în topul actualilor politicieni cu domenii spectaculease este senatorul Niculae Bădălău cu o proprietate de 860 de metri pătraţi construită în Bolentin Vale, judeţul Giurgiu.

Chiar dacă este la primul mandat ca deputat în Parlamentul României, liberala Viorica Cherecheş are trei case în Baia Mare. Una depăşeşte 830 de metri pătraţi, iar celelalte două 373 şi 218 de mp. Şi senatorul PSD Emanoil Savin se află în top cu o casă impunătoare de peste 820mp în Buşteni. Şi colegii acestuia de partid se mândresc cu proprietăţile lor. Deputatul Ion Mocioalcă are o casă în Caraş Severin de 719mp, iar Rovana Plumb, actualul ministru al Fondurilor Europene are o locuinţă în Pantelimon de 671mp.

La capitolul case luxoase nu trebuie uitat Adriean Videanu, chiar dacă a ieşit din prim planul politicii. Acesta şi-a construit un palat de mare „latifundiar" la Snagov, judeţul Ilfov, care avea o suprafaţă de 1.350 m2. În top este si Klaus Iohannis. Acesta a dobândit din salariul de profesor şi din meditaţii nu mai puţin de cinci case, iar cea mai mare are peste 370 mp. Fostul preşedinte Traian Băsescu are o singură casă pe numele său, cea din Mihăileanu, din sectorul 2 al Capitalei, dar în prezent stă într-o vilă a RAPPS din cartierul Primăverii.

