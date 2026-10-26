Câștigătorul la Loto 6/49 și-a ridicat premiul de peste 3,3 milioane de euro. Joacă de peste 20 de ani

<1 minut de citit Publicat la 13:54 26 Oct 2026 Modificat la 13:58 26 Oct 2026

Este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie 2026, în valoare de peste 17,761 milioane de lei (peste 3,32 milioane de euro), şi-a ridicat banii, informează, luni, Loteria Română, potrivit Agerpres.

„Am perseverat şi am sperat că voi câştiga. Aveţi încredere, jucaţi în continuare, aşa cum voi face şi eu!”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Câştigătorul este din Prahova, are în jur de 50 de ani şi joacă la loterie de peste 20 de ani. În ultimii ani joacă online aceleaşi numere care au semnificaţie personală. Acesta a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a obţinut doar câştiguri mici.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 24,50 de lei.

Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publică identitatea.

Este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Precedentul mare premiu, în valoare de 52.839.623,04 lei, a fost câștigat pe 13 august 2026.

Potrivit regulamentului jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.