Cât costă acum un loc în căminele studențești din București

Cinci universităţi bucureştene - Universitatea Politehnica, Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Universitatea Naţională de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - oferă spre cazare în acest an peste 26.400 de locuri de cazare.



Cele mai multe locuri de cazare, peste 13.000, le oferă Universitatea Politehnica din Bucureşti. Aici, afirmă reprezentanţii instituţiei, toţi studenţii care fac cerere de cazare primesc locuri la cămin.



Cazarea la UPB se face începând cu anul I de studiu, apoi în funcţie de performanţa academică.



Costul unui loc de cazare în căminele UPB este de 290 de lei lunar pentru o persoană în camere cu două locuri, care dispun de baie proprie, frigider, televizor, şi de 200 de lei pentru o persoană pe lună în camere cu patru locuri, cu baie.



Purtătorul de cuvânt al UPB, Cornel Chira, a declarat, pentru AGERPRES, că universitatea are 31 de cămine, toate fiind igienizate, iar mobilierul schimbat acolo unde era necesar. Potrivit acestuia, dintre cele 31 de cămine au fost reabilitate complet şase.



Academia de Studii Economice oferă 4.988 de locuri de cazare, dintre aceasta 4.640 sunt pentru studenţi, iar restul pentru cadre didactice, a precizat rectorul Nicolae Istudor.



"Locuri sunt pentru cele 13 cămine undeva la 4.988, din care pentru studenţi sunt 4.640 şi în jur de 350 pentru cadre didactice. În cele 4.600 de locuri intră şi cei de la doctorat. (...) Regia de cămin e mai mare la căminele noi, dar nu depăşeşte nici aici 220 - 250 maximum pentru studenţii căminişti care sunt la buget, iar cei de la taxă nu au subvenţie şi plătesc puţin mai mult, 250 - 300, maximum 350, avem din datele noastre statistice. Preţurile pot varia, ele fiind mai mari iarna, nu cresc însă cu mult, cu 15-20%", a spus Istudor.



Potrivit rectorului ASE, în mare parte, în cămine sunt câte patru locuri în cameră, dar există şi camere cu trei şi cu două locuri.



În ceea ce priveşte solicitările de cazare, în acest an au fost satisfăcute 90% dintre acestea, faţă de anii precendenţi când se acopereau aproape 60% dintre cereri.



"Este o reducere continuă a numărului de cereri. Cred că este legat şi de faptul că doresc şi un alt confort. Dacă se construieşte şi căminul din Moxa, care va avea şi el undeva la 450-500 de locuri, reuşim să satisfacem toate cererile", a afirmat Istudor.



Universitatea din Bucureşti oferă aproape 4.400 de locuri de cazare în căminele proprii, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Mirabela Amarandei.



Universitatea Naţională de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară pune la dispoziţia studenţilor în noul an universitar un număr de 3.600 de locuri de cazare în cămine, potrivit prorectorului Răzvan Teodorescu.



"De obicei, toate cererile pe care le-am avut le-am soluţionat, adică toţi cei care au solicitat cameră s-au cazat. Avem mai multe tipuri de camere: cu patru locuri, cu două locuri şi camere de două persoane cu grup sanitar. Pentru un loc în cameră de două locuri cu baie comună costul este de 250 de lei, cele cu patru locuri în cameră şi baie comună costul unui loc este 200 de lei. Cele tip garsonieră, care sunt de două tipuri, 600 de lei şi 800 de lei. Cazările încep la finalul lunii, în jurul datei de 27-28 septembrie. Prioritate au cei care au făcut cereri de continuare a cazării, dar şi cei care au făcut cerere la momentul înscrierii în anul I", a spus prorectorul.



Pentru anul universitar 2019 - 2020, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pune la dispoziţia studenţilor aproximativ 500 de locuri de cazare.



Aici, repartiţia locului şi semnarea contractului de cazare se vor face în perioada 25 - 27 septembrie.