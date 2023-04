Cât a ajuns să coste o casă în Thassos. Este mai ieftină decât un apartament în România, în marile orașe

Prețurile la casele din insula Thassos au ajuns să fie mai mici decât la majoritatea apartamentelor din România.

Sursa foto: Gettyimages | Calin Stan

Insula Thassos este una dintre destinațiile preferate ale românilor, pentru vacanță. Foarte mulți români aleg să își facă concediile aici datorită peisajelor superbe, dar și datorită faptului că activitățile din zonă și cazările sunt relativ accesibile.

Iubitorii acestei insule se pot gândi cu ușurință la a-și achiziționa o casă în Thassos pentru că prețurile sunt mai accesibile decât în România. Mai mult de atât, o casă cumpărată aici, se poate transforma și într-o afacere.

Un exemplu este o casă construită pe un teren de 111,12 mp în Mikro Prinos. Aceasta are o suprafață de 75mp - casa principală de 37,25 mp are o cameră de zi, o baie și o mansardă de 13,82 mp pentru un dormitor. În spațiul deschis al casei există un baldachin de 6,72 mp care acoperă balconul, iar sub apartament se află o magazie de 11,48 mp.

Însă, aceasta nu vine echipată cu aer condiționat, ascensor și nici o ușă securizată. De asemenea, cumpărătorul va fi nevoit să facă alimentarea la energie electrică. Pardoseliile sunt acoperite cu gresie, cadrele sunt din lemn, iar în spate există o grădină.

Prețul pentru un metru pătrat al casei este de 667 de euro, cu alte cuvinte, casa se vinde cu 50.000 de euro, în condițiile în care în unele orașe din România prețul unui metru pătrat al unui apartament ajunge să coste și 1500 de euro, potrivit click.ro.