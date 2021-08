Cât de bogat este Dragoş Săvulescu. Dezvăluiri în premieră despre averea colosală a fugarului

Viaţa lui Dragoş Săvulescu pare să fie trăită exact după un scenariu de film. Este bogat, celebru, trăieşte periculos, având în vedere infracţiunile pentru care a fost judecat. între timp, omul de afaceri a fost condamnat de judecători. Deşi, în primă instanţă, acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, în faza de apel a procesului, lucrurile s-au schimbat.

Savulescu a fost condamnat insa in instanta de apel la 5 ani si jumatate pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul retrocedarii plajelor din Constanţa. La putin timp, politistii au si cerut mandat de urmarire internationala pe numele afaceristului.

Deşi condamnat la închisoare, Săvulescu rămâne un om bogat, cu proprietăţi în România dar şi peste Ocean. În ultimii ani, afaceristul pare să-şi fi făcut o viaţă de lux în Statele Unite ale Americii.

În Los Angeles, acesta şi-a cumpărat o casă de vis, în valoare de trei milioane de dolari.

Fostul acţionar de la Dinamo locuieşte în celebrul cartier Hollywood Hills, alături de multe alte celebrităţi. Chiar partenera sa de viaţă a enumaret câţiva dintre vecinii de cartier.

Vila e aşezată pe o colină. Are patru dormitoare, trei băi, un living spaţios, o bucătările imensă şi piscină de dimensiuni considerabile. Tot acolo, afaceristul a cunoscut-o şi pe cea care i-a devenit soţie. Angela Martini, fostă Miss Albania, după ce afaceristul român a organizat o petrecere la el acasă.

Proprietarul unui salon auto de lux, peste Ocean

În timpul liber, participă la petreceri cu fast, alături de VIP uri americane, se plimbă în maşini de sute de mii de dolari şi chiar îşi răsfaţă partenera cu astfel de cadouri, de lux.

Dragoş Săvulescu este cunoscut ca fiind un impătimit al maşinilor scumpe. Este proprietarul unui salon auto de lux.

Afaceristul ar deţine proprietăţi şi în Monaco.

De altfel, el este cunoscut ca fiind parte din grupul de la Monaco, alături de alţi milionari ai României, precum: Dragoş Dobrescu, Puiu Popoviciu, Bebe Ionescu sau Bogdan Buzăianu.

Nici pe plaiuri mioritice, Săvulescu nu se lasă mai prejos.

Va lua bani de la municipalitate pentru terenul deţinut în Parcul Verdi

Chiar daca Dragos Savulescu are statutul de condamnat penal, nu este deloc un om sarac, potrivit informatiilor din spatiul public. Acesta are o avere estimata la zeci de milioane de euro si va mai incasa in urmatoarea perioada sume importante de bani, avand in vedere ca dupa lungi negocieri, municipalitatea a decis sa cumpere suprafat de teren care ii apartine din parcul Verdi, situat in nordul Bucurestiului, dupa ce mama sa a castigat in instanta dreptul de proprietate asupra acestuia.

Parcul Verdi din Bucureşti a fost retrocedat în urmă cu mai mulţi ani, iar Geta Săvulescu, mama afaceristului a avut câştig de cauză în instanţă.

In plus, acelaşi Dragos Săvulescu mai deţine, potrivit informaţiilor din spaţiul public, apartamente în centrul Bucureştiului şi o vilă de trei milioane de euro într-o zonă exclusivistă din Capitală.

Fostul acționat de la Dinamo, Dragoș Săvulescu, a fost reținut luni de poliție, după ce iubita lui l-a dat de gol că este în Grecia, prin postarea unor imagini pe reţelele sociale.

