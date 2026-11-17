Cât timp poate fi vândută carnea proaspătă de porc după sacrificare. Ministrul Agriculturii propune reguli noi înainte de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 12:43 17 Noi 2026 Modificat la 12:43 17 Noi 2026

Florin Barbu anunţă reguli noi la vânzarea cărnii de porc. Fotot: Getty Images

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat, cu 5 săptămâni înainte de Crăciun, reguli noi privind comercializarea cărnii de porc. Potrivit unui proiect de act normativ, termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiţii de refrigerare.

Florin Barbu susţine că oamenii "trebuie să știe exact ce cumpără, iar producătorii și comercianții onești trebuie să fie protejați de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparența cărnii proaspete".

"Împreună cu ANSVSA și ANPC am emis un ordin prin care protejăm consumatorii români de eventuale practici comerciale înșelătoare și producătorii români de concurență neloială.

Am stabilit împreună reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, pentru a nu lăsa loc la nicio interpretare cu privire la ceea ce este oferit spre comercializare românilor.

Consumatorii trebuie să știe exact ce cumpără, iar producătorii și comercianții onești trebuie să fie protejați de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparența cărnii proaspete.

Pentru a nu exista niciun dubiu, în actul normativ comun, am menționat clar că termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare.

Noul act, care stabilește definiții și reguli mai clare poate fi consultat pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale", a transmis Florin Barbu pe Facebook.

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