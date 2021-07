Cătălin, băiatul mușcat de șobolan în centrul Bucureștiului: ”Am dat cu piciorul în el și nu a avut nicio reacție. Sângeram și m-am dus imediat la Urgențe”

Băiatul a ieșit din casa să își ia comanda de mâncare și în fața porții un șobolan a sărit pe el. Tânărul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș din București la o oră distanță și a primit pe loc antitetanos și antirabic.

El povestește că animalul s-a înfipt în piciorul lui, adică nu s-a speriat deloc.

”În jurul orei 19 am ieșit la poartă să îmi ridic comanda. Eram cu băiatul de la livrări și am simțit ceva pe picior, apoi o mușcătură foarte dură. L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacție, am dat cu piciorul în el, am aruncat telefonul, și am pus mâna pe el și l-am aruncat, alfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Am sunat imediat la 112. Cei de la ambulanță mi-au făcut legătura la spital și medicii mi-au spus să nu mai aștept, să merg imediat la Urgență pentru că sângerez.

Medicii s-au mobilizat imediat și totul a fost ok. Medicii m-au întrebat dacă am fost mușcat la țară, nici lor nu le-a venit să creadă că am fost mușcat în mijlocul Capitalei. E frustrant să stai în mijlocul orașului și să vezi gândaci și șobolani” a spus la Antena 3, Cătălin, bucureșteanul mușcat de șobolan, în centrul orașului.

Pericolul mușcăturii de șobolan

”Cele mai întâlnite sunt mușcăturile la extremitățile dezgolite, urechi, nas, dar iată în anumite condiții ne pot mușca și în timpul zilei de extremutățile mari. Care sunt periciolele, de exemplu la locul mușcăturii pot apărea abcese, care pot cangrena și duce la amputații dacă nu sunt tratate, mai e febra mușcăturii de șobolan care apare în interval de 3 -10 zile cu maximum 30 zile de la mușcatură, cu febră, dureri articulare, adenopatii, erupții, cefalee care poate merge până la tulburări cardiace sau de tip meningean și în lipsa tratamentului cu antibiotic, chiar la deces. O altă posibil infecție rară e infecția cu virusul rabic, cu rabie” a spus în direct la Antena 3, medicul Voichița Lăzureanu.

