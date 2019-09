Caz revoltător în Cluj-Napoca! Două surori minore, abuzate sexual de un bătrân. Pedofilul a scăpat de închisoare, familia copilelor obligată să plătească cheltuieli de judecată

Foto: pixabay.com

Două surori, de 12 și de 14 ani, sunt victimele unui bărbat de 65 de ani. Fetele ajung, în cele din urmă, să nu spună nimic despre ce li s-a întâmplat, iar părinții descoperă mult mai târziu.

Pedofilul este prins în flagrant, a fost înregistrat în momentul unui act sexual cu copila de 12 ani. Apoi ajunge în închisoare pentru 24 de ore.

Dacă în primă instanță judecătorii l-au considerat vinovat și l-au condamnat la cinci ani de închisoare cu executare și plata a 30.000 de euro daune către victime și familie, a doua oară primește doi ani de zile cu suspendare. Mai mult, mama și una dintre fete, cea care rămâne însărcinată cu acesta, trebuie să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 100 de milioane de lei.

Ce spune mama fetelor

Mama minorelor a povestit despre experiența îngrozitoare prin care a trecut și cum a descoperit ce s-a întâmplat cu fetele ei.

„Într-o zi au apucat să vină fetele mai repede decât de obicei și normal că am întrebat de ce au venit așa repede. Mi-au spus că e un bătrân care le aduce cu mașina. Și le-am spus că vreau să-l cunosc și eu. Am mers la cumpărături și vizavi s-a oprit el să mă întrebe dacă sunt mama copiilor. Mi-a zis că vai ce copii cuminți și ce bine crescuți. M-a lăsat în zonă, era un magazin acolo, și mi-a zis că îmi dă patru milioane. A zis că vrea să mă ajute, dar eu nu am vrut. Eu lucram la bucătărie, la restaurant și la curățenie. Mă descurcam perfect. Nu aveam nevoie de nimic.

După o perioadă, făcând curățenie în casă, am găsit sub linoleum o sumă de bani. Erau vreo cinci milioane. Și o întreb pe Ioana de unde are banii. Îmi zice că de la nea Ion. Zic de ce îți dă banii ăștia? Că așa vrea el să ne ajute. Când a început liceul, deja au început absențele, la ora 10-11 deja o lua de la școală nea Ion pe fata cea mare, de 14 ani”, a afirmat femeia.

Pedofilul a fost scăpat de închisoare, familia fetelor a fost nevoită să plătească

Adolescenta de 14 ani a mărturisit ulterior că a fost amenințată cu pistolul de bărbat.

„După ce fata cea mare a rămas însărcinată, a început cu cea mică”, a mai spus mama adolescentelor.

Un an mai târziu, în 2012, bărbatul e prins în flagrant într-o parcare din centrul orașului Cluj-Napoca, Ioan Codreanu o supunea la perversiuni sexuale pe Ana-Maria, cea mai mică dintre surori.

Pedofilul a scăpat de pușcărie, judecătorii stabilind să-i dea doi ani de închisoare cu suspendare. Familia adolescentelor, în schimb, a plătit cheltuieli de judecată de 100 de milioane de lei.