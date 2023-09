Încă două cazuri de meningită cu virus West Nile în România

Au fost confirmate două cazuri de infectare cu virusul West-Nile în județul Brăila, anunţă autoritățile brăilene.

Sursa foto: Getty Images I T O

Direcția de Sănătate Publică Brăila a informat Prefectura Brăila cu privire la confirmarea a două cazuri de meningită cu virus West-Nile la două persoane din județul Brăila, fiind primele cazuri confirmate pe teritoriul județului Brăila în perioada de supraveghere 05.06.2023 – 31.10.2023.

Autoritățile au luat măsuri în localitățile în care au apărut cazurile.

"Imediat ce Instituția Prefectului Județul Brăila a fost informată cu privire la aceste două cazuri, am transmis o informare rapidă către toate UAT-urile de pe raza județului și le-am atras atenția asupra importanței respectării setului de măsuri aplicabile în astfel de cazuri, disponibile pe pagina web a Direcției de Sănătate Publică Brăila. Am discutat cu autoritățile publice locale despre situația înregistrată și am primit asigurări că se vor aplica măsurile ce se impun.

Sunt primele două cazuri de Meningită cu virus West-Nile din perioada de monitorizare iunie – octombrie 2023", a declarat prefectul județului Brăila Iulian Timofei.

Conform unui comunicat de presă, este vorba despre o persoană în vârstă de 67 ani, cu domiciliul în Gemenele. Aceasta a fost internată în data de 21.08.2023, în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic de Urgență Brăila, cu o formă de boală, cu evoluție favorabilă. Persoana a fost externată în data de 30.08.2023.

A doua persoană are 60 ani, locuiește în Olăneasca și a fost internată în data de 26.08.2023, în Secția de Neurologie a Spitalului Clinic de Urgență Brăila, cu diagnostic de hemipareză dreapta. Ulterior, pacientul a fost transferat în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic de Urgență Brăila, cu o formă severă de boală, cu evoluție favorabilă.