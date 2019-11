Una dintre regulile de bază ale eleganței este acea de îmbrăca o ținută adecvată locului și evenimentului la care participi. Oricât de frumos sau de impecabil ar fi costumul pe care îl porți, dacă acesta este nepotrivit momentului, se dovedește a fi o decizie neinspirată. Pentru a face mereu alegerile cele mai bune, opteză pentri o varintă din oferta de costume by Adina Buzatu!



Un costum de cea mai bună calitate, realizat dintr-un material natural, cu finețe ridicată, cu o croială impecabilă și care să îți pice perfect este întotdeauna o achiziție recomandată. Chiar dacă nu ești un împătimit al modei și costumul nu este chiar genul de ținută pe care preferi să îl porți zilnic, este bine să ai în garderoba ta minim două astfel de vestimentații, pe care să le poți îmbrăca cu ocazii mai speciale.



Prima variantă este aceea a unui costum office, bussines foarte elegant, în culori neutre și combinații cromatice care te prind, pe care să-l porți atunci când au loc întâlniri mai importante sau când trebuie să participi la evenimente de afaceri mai speciale. Paleta de variante este foarte largă, totul este să optezi pentru un model clasic, decent, care să se potrivească perfect ocaziilor menționate anterior.



Cea de-a doua variantă este aceea a unui costum extrem de elegant, eventual la 3 piese, pe care să-l porți la evenimente extraordinare, precum o nuntă, un botez, o cununie, o recepție, o gală, etc.. Pentru astfel de ocazii poți opta chiar și pentru un smoking, care poate fi o alegere inedită și ușor de remarcat. Costumul pentru evenimente de familie importante sau pentru ocazii unice trebuie să fie de fiecare dată o alegere la superlativ.



Dacă vei dispune de minim două astfel de costume în garderoba ta, îți poți garanta o prezență cu prestanță și adecvată la orice întâlnire sau eveniment ai participa. De priceperea și inspirația ta în a face cele mai potrivite alegeri va ține atât apariția, cât și imaginea ta.

Ce costume pot fi cumpărate din magazinul Trends by Adina Buzatu?



Toți cei care au avut de căutat la un moment dat o ținută mai specială au auzit cu siguranță de acest magazin. Acesta este locul de unde pot fi cumpărate costume pentru bărbați deosebite, lucrate manual, doar din materiale naturale, în special din țesătură fină de lână. Trăsătura dominantă a tuturor costumelor ce pot fi achiziționate de aici este calitatea ireproșabilă, modelele speciale și finisajele ireproșabile.



Oferta magazinului este diversificată și variată, capabilă să satisfacă orce pretenții și orice exigențe. Modele disponibile acoperă o paletă suficient de largă pentru a găsi ceva deosebit pentru toate evenimentele importante la care aveți plăcerea de a participa. Se poate opta pentru o variantă clasică de costum, ce poate fi purtată la birou, la o întâlnire de afaceri sau in zilele obișnuite de muncă, acolo unde eticheta o cere sau se poate opta pentru un model mai pretențios ce poate fi potrivit pentru o cină importantă de afaceri, pentru un dineu, o gală sau pentru un eveniment important din viața de familie. De aici poți alege mereu alternative de costume care să facă diferența între o ținută elegantă și una impecabilă.



În magazin se găsesc de fapt toate piesele vestimentare și accesoriile de care ai nevoie pentru a realiza o ținută de birou completă, respectiv: cămăși, cravate, sacouri, pantaloni, papioane, pantofi, veste, accesorii etc. . Calitatea este superioară, realizată special după un concept și un design ce poartă numele brandului Trends by Adina Buzatu.



Iată câteva variante de costume ce pot fi alese pentru o ținută office-business sau pentru un eveniment special:

Costum TRENDS by Adina Buzatu, bleu, din stofă Marzotto, din țesătură fină de lână, realizat half canvas și cu butoniere funcționale, cu compoziție 100% lână.

Costum TRENDS by Adina Buzatu, albastru, carouri lila, din lână Dormeuil, din țesătură fină de lână, realizat half canvas și cu butoniere funcționale, cu compoziție 100% lână. Această variantă este disponibilă și cu vestă.

Costum TRENDS by Adina Buzatu, bleumarin cu carouri bordeaux, din lână Reda Milano, din țesătură fină de lână s130, realizat half canvas și cu butoniere funcționale.

Smoking TRENDS by Adina Buzatu, negru, din catifea cu rever din mătase naturală, două șlițuri la spate și nasturi îmbrăcați în mătase naturală, realizat half canvas și butoniere funcționale.

Costum TRENDS by Adina Buzatu, negru, din lână Dormeuil, realizat half canvas și cu butoniere funcționale și lână fină 100%.

Costum TRENDS by Adina Buzatu, negru, din țesătură Lanificio F.LLI Cerruti, din țesătură fină de lână s130, realizat half canvas și cu butoniere funcționale.

Acestea sunt doar câteva variante de costume și smoking-uri ce pot fi cumpărate din acest magazin. În funcție de fiecare dintre situațiile în care porți un costum, poți alege din mai multe modele, texturi, nuanțe, combinații de țesături și tipuri. În acord cu preferințele personale, exigențele și natura evenimentului, opțiunile pot fi diferite.



Pentru a consulta întreaga ofertă de costume, dar și celelalte tipuri de produse vestimentare masculine ce pot fi cumpărate, accesează magazinul online Adinabuzatu.ro!