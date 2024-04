Românii care vor fi obligați să își instaleze al doilea contor pentru energia electrică. Facturile vor crește după montare

Sute de mii de români vor fi nevoiți să își monteze un al doilea contor pentru energia electrică.

Noul contor ce trebuie instalat la poarta fiecărui prosumator ar urma să crească facturile tuturor românilor.

Costurile cu montarea echipamentelor vor fi acoperite de distribuitori, care însă le vor recupera ulterior prin majorarea tariful de distribuție pe fiecare factură.

Asociația prosumatorilor susține însă că acest contor este inutil.

În schimb, Autoritatea pentru reglementarea energiei spune că legea trebuie respectată, iar facturile nu vor fi majorate simțitor.

În curând, fiecare prosumator din România va avea la poartă un al doilea contor care va măsura consumul de energie din producția proprie.

Asta pentru ca autoritățile să aibă o evidență clară a energiei verde produse și consumate.

Problema este că aceste noi echipamente vin și cu costuri suplimentare.

Estimativ, la 200.000 de astfel de contoare se vor cheltui 20 de milioane de euro, potrivit ANRE. Banii vor veni din buzunarul distribuitorilor, dar vor fi recuperați ulterior din facturile românilor prin majorarea tarifului de distribuție.

"Aceste contoare sunt absolut inutile și constituie o cheltuială gratuită pe care o vor suporta toți consumatorii și consumatorii din România în solida. ANRE recunoaște în scris cele 100 de milioane de euro vor fi suportate prin taxa de distribuție.

Drepturile ANRE-ului de a reglementa se oprește la mine la poartă, se oprește la contorul de la poartă. Nu intră și în domeniul privat al meu să-mi monteze un alt tablou de distribuție, un alt tablou electric, un alt contor la mine în curte", a spus președintele Asociației de Prosumatori, Dan Prîșan.

Până acum s-au instalat 6.000 de astfel de contoare din cele 114.000

"Dacă vom avea 200.000 de prosumatori și 200.000 de contoare montate, ținând cont că tariful acesta se va socializa în costul acesta se va socializa în tariful de distribuție pe rata de amortizare fiind de 10 ani. Vom avea practic un cost pe megawatt-oră de 0,22 RON e pe an, deci practic un cost care este insesizabil pentru consumatorul de energie", a spus președintele ANRE, George Niculescu.

Numărul prosumatorilor este într-o continuă creștere în România.

Dacă în 2021 erau 12.000 de oameni care își produceau singuri energia cu ajutorul soarelui, acum sunt în jur de 120.000, de 10 ori mai mulți decât acum 3 ani.

Printre ei se află și Sorin care a intrat pe acest drum de independență energetică în 2021. Cu o investiție de 13.000 de euro a reușit acum să producă chiar și un surplus de energie pe care îl vinde în rețea.

"Deci de când am devenit prosumator nu am mai plătit, nu mi-au mai venit facturi. E bine sa fii independent energetic, e un ban în plus în buzunar, chiar dacă investești, iți scoți, poate chiar și de doua ori", a spus Mihuțescu Sorin Ștefan.

Interesul pentru panouri fotovoltaice a venit și în contextul în care acum statul dă 20.000 de lei românilor care vor să devină prosumatori.

Anul acesta însă, autoritățile vor să finanțeze și baterii de stocare prin programul Casa Verde, ceea ce înseamnă automat o finanțare mai mare.

Programul Casa Verde ar urma să înceapă în septembrie, atunci când se vor da fonduri pentru 100.000 de oameni.