Ce avere are medicul Adina Alberts

Adina Alberts a mărturisit că chirurgia estetică este o pasiune pentru ea și că nu este ușor să pui bazele unei afaceri.

„Este dificil să pui pe picioare o afacere și punct! Că ești femeie sau bărbat, lucrurile stau cam la fel. Trebuie însă să găsești afacerea care ți se potrivește. Pentru mine chirurgia estetică a fost și este o pasiune. Și cred cu tărie că doar așa poți obține performanță”, a declarat Adina Alberts, într-un interviu pentru Thewoman, în urmă cu ceva timp.

Soțul său, Viorel Cataramă, este de asemenea un om de afaceri de succes. O mare parte din veniturile lunare îi vin din salariul de președinte-director al firmei pe care a înființat-o în urmă cu mai mulți ani, dar și din diferite chirii și din arendă. Are 20 de terenuri intravilan, agricol și forestier, dar și două apartamente, două case și un spațiu commercial. Se mai poate lăuda și cu o barcă cu motor, un skijet, statui, tablouri, opere de artă, bijuterii, ceasuri în valoare de 3.085.000 de euro.

Cataramă mai are și șapte conturi și fonduri de investiții, acțiuni la diverse socități comerciale, dar și împrumuturi acordate în nume personal, fiind vorba despre sume considerabile.

Adina Alberts cere bani pe Facebook: ”Orice donație mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi! Eu, de una singură, sunt epuizată!”

Cu toate că ea și soțul dețin o avere cu adevărat impresionantă, Adina Alberts nu s-a sfiit să le ceară oamenilor de pe rețelele sociale bani în calitate de donații.

Medicul Adina Alberts susține că are nevoie de ajutor financiar în lupta pentru dreptate. ”Vreau să merg mai departe dar acum am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fluxul de informații este prea mare. Munca este asiduă și permanentă. Tot ceea ce am făcut până acum am făcut singură. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală”, scrie medicul pe o rețea socială.

”Dragii mei,

De anul trecut, de la începutul pandemiei, am făcut absolut tot ce mi-a stat în putință să ajut, să fiu lângă oamenii care au avut nevoie de mine. Am înființat o asociație, am avut grijă de cei vârstnici, de cei bolnavi.

”Am dorit să știți care sunt terapiile bune pentru combaterea pandemiei”

Am devenit pe rând, medic voluntar Crucea Roșie și medic voluntar Centrul Caraiman din Sectorul 1. Nu am încetat niciodată lupta pentru viață, sănătate și adevăr.

Am dorit să știți care sunt terapiile bune pentru combaterea pandemiei, care măsuri au fost exagerate sau chiar aberante. Ba mai mult, care măsuri nu au nici o legătură cu binele nostru și v-ar afecta sănătatea.

Toate informațiile mele au venit întotdeauna cu documente solide și fapte, nu am inventat sau spus lucruri fără sens.

”Am supărat autoritățile cu dovezile pe care le-am promovat”

De aproximativ trei luni lupta s-a amplificat! Iar în ultima vreme s-a acutizat! Nu trece zi fără să nu fiu atacată, să nu mi se spună impostoare, mincinoasă si alte lucruri. Eu nu vreau decât să ajut! Am fost și sunt mereu sinceră. Zi de zi primesc sute de mesaje de la dvs. Foarte mulți mă susțineți și mă încurajați. Suntem tot mai mulți cu fiecare ceas. Împreună devenim o forță.

Nu voi da înapoi, nu mă voi opri din această luptă. Vreau să merg mai departe dar acum am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fluxul de informații este prea mare. Munca este asiduă și permanentă. Tot ceea ce am făcut până acum am făcut singură. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală. Mă lupt cu niște forțe inepuizabile, care folosesc banii publici, adică ai noștri, ai tuturor!

”Eu, de una singură, sunt epuizată! Orice donație mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi”

Pentru adevăr!

Pentru sănătatea noastră a tuturor!

Vă invit să donați aici! Mulțumesc!”, scrie medicul Adina Alberts pe o rețea socială.

