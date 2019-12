Ce avere are ministrul sănătății, Victor Costache

Foto gov.ro

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, deţine şase terenuri, două autoturisme, o motocicletă, case de locuit în Sibiu, Iaşi şi Vâlcea (cotă parte), un apartament (cotă parte) şi bijuterii şi un ceas în valoare de 30.000 de euro şi două arme de vânătoare de câte 3.000 de euro fiecare.



Potrivit declaraţiei de avere publicată pe site-ul Guvernului, ministrul deţine două terenuri agricole - unul în judeţul Iaşi de 1.000 metri pătraţi, altul în judeţul Ilfov de 2.000 de metri pătraţi, patru terenuri intravilane - în judeţul Sibiu unul de 395 de metri pătraţi şi un altul de 381 de metri pătraţi, unul în judeţul Iaşi de 636,57 metri pătraţi şi altul în judeţul Vâlcea de 651,19 metri pătraţi.



Costache are cotă parte dintr-un apartament din Râmnicu Vâlcea şi trei case de locuit - una în judeţul Sibiu, alta în Iaşi, dar şi o cotă parte dintr-un imobil din judeţul Vâlcea.



Ministrul Sănătăţii are şapte conturi la Banca Transilvania şi un cont la Banque Rhone Alpes de 21.391,89 euro, 8.949,38 dolari, 13.279,92 euro, 21.208,71 lei, 1.564,76 lei, 4.430,54 lei, 4.430,54 lei, respectiv 15.132 euro.



Ministrul Sănătăţii are şi un credit la Banca Transilvania.



Victor Costache a avut în 2018 un venit ca medic şi director medical la Spitalul European Polisano din Sibiu 594.330 lei, iar de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu unde este conferenţiar universitar de 196.338 lei.