Ce este leasingul auto si care sunt avantajele acestuia?

Inainte de a contracta un leasing auto, este important sa verifici daca este profitabil si avantajos pentru companie.

Un leasing auto iti permite sa cumperi masini noi sau second-hand, la costuri rezonabile si conditii favorabile, in functie de specificul afacerii tale. Forma de finantare este convenabila pentru companiile care au nevoie de o masina sau de o flota, insa nu dispun de capitalul necesar unei astfel de investitii.

Ce este un leasing auto?

Leasingul financiar pentru autoturisme este adesea confundat cu inchirierea pe termen lung, insa exista o serie de diferente care il claseaza la jumatatea distantei dintre inchiriere si achizitia traditionala. De fapt, pe intreaga perioada contractuala, proprietarul este firma de leasing, urmand ca, la final, solicitantul sa aiba posibilitatea de a achizitiona bunurile, dupa achitarea unei valori reziduale.

Leasingul auto este o forma de credit, in cadrul careia compania de leasing cumpara autoturismele solicitate de client, acesta achitand ulterior o rata lunara prestabilita in contract.

Leasingul financiar are la baza un sistem de plati succesive, care vor fi achitate pe toata perioada contractuala. Activul finantat va fi chiar garantia finantarii. In acest fel, firmele in curs de dezvoltare nu vor fi nevoite sa garanteze finantarea cu alte bunuri. Mai mult, leasingul financiar pentru autoturisme ofera si flexibilitate contractuala, adica il poti inchide anticipat (dar nu mai devreme de 12 luni) sau poti prelungi perioada stabilita initial.

Forma de finantare permite negocierea la nivelul conditiilor contractuale, iar acest aspect poate aduce o serie de avantaje pentru compania solicitanta.

Pentru cine este avantajos un leasing auto?

Leasingul auto este recomandat in special persoanelor juridice care au nevoie de o flota mare de masini sau companiilor care nu dispun de sume mari pentru astfel de investitii. La finalul contractului, masinile pot fi achizitionate contra unei valori reziduale, care reprezinta un procent din pretul masinii, dar nu depaseste 20%. Compania (clientul) beneficiaza si de termene de plata flexibile, adaptate nevoilor sale, iar finantarea poate fi facuta atat in Ron, cat si in Euro.

Chiar si dupa semnarea contractului, pot fi aduse anumite modificari, in functie de nevoile firmei solicitante. Modificarile pot avea in vedere indeplinirea unor conditii, printre care si scurtarea sau prelungirea perioadei de leasing, rambursari anticipate sau cesionari de contracte de finantare. Aceste avantaje sunt importante in cazul companiilor unde veniturile fluctueaza considerabil in functie de sezonalitate (exemplu: industria agricola).

De asemenea, daca vrei sa intri in posesia autoturismelor intr-un timp cat mai scurt, insa nu dispui de sumele necesare pentru a face aceste achizitii pe loc, leasingul financiar presupune un grad redus de birocratie. Mai mult, prin intermediul sistemelor online, cererea ta de finantare poate fi aprobata in numai 24 de ore.

In ultimii ani, persoanele juridice, IMM-urile sau PFA-urile s-au orientat catre finantari prin leasing auto, atunci cand a fost necesara achizitionarea unor masini pentru companie. Leasingul financiar permite un management eficient al lichiditatilor firmelor si este profitabil deoarece bunurile solicitate in sine reprezinta garantia. Astfel, printr-un leasing auto vei putea achizitiona autoturismele necesare, beneficiind de avantaje contractuale personalizate, adaptate nevoilor tale.

