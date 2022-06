Ce pensie primește Maria Ciobanu în Statele Unite ale Americii

Despre pensia stabilită de statul român, Maria Ciobanu s-a declarat nemulțumită - este vorba de doar 1.200 de lei lunar. „După 40 de ani de muncă am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc?! Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele?! Cum să trăiesc cu 1.200!", spunea cu amărăciune artista.

În Statele Unite ale Americii situația s-a schmbat. Partenerul său de viață, Mircea Cîmpeanu, a reușit să obțină cetățenia americană, iar cei doi au acum o viață lipsită de griji, potriivit click.ro.

Maria Ciobanu nu a revenit cu informații privind pensia pe care o încasează în SUA, dar putem să bănuim că depășește1.200 de lei! Îndrăgita artistă o areaproape și pe Camelia Ciobanu Filip, fiica sa, într-un cartier de lux din Los Angeles, acolo unde se bucură nu doar de o climă mai bândă, ci și de vederea la Oceanul Pacific.

Fiica sa Camelia se asigură că nu îi lipsește nimic, iar artista i-a răsplătit grija cu o moșternire considerabilă: o vilă în zona Parcului Carol.

Mioara Velicu, pensie triplă față de Maria Ciobanu

În timp ce Maria Ciobanu este dezamăgită de baniii primiți de la statul român, colega sa de scenă Mioara Velicu e ceva mai încântată - aceasta încasează lunar de aproximativ trei ori mai mult decât Maria Ciobanu. Pandemie s-a dovedit o perioadă bună, pentru că reușit să-și plătească toate datoriile.

„Acum am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme”, a mai spus solista., a dezvăluit Mioara Velicu, potrivit impact.