Ce se întâmplă dacă te loveşte un şofer cu asigurare Euroins | Paşii pentru a denunţa o poliţă RCA

Fondul de Garantare a Asiguraților, entitatea care plătește daunele păgubiților rămași în urma falimentelor de asigurări, a anunţat că poate primi cereri de despăgubiri de la șoferii afectați de retragerea autorizației Euroins. Ce pași trebuie să urmați în caz că vreți să denunțați polița de asigurare RCA.

Sursa foto: Inquam Photo

Disponibilitățile financiare ale Fondului sunt de 180 milioane de lei. Între timp, 2.5 milioane de șoferi sunt nevoiți să ia o decizie: păstrează sau denunță polița RCA încheiată cu Euroins.

Iat[ ce pași trebuie să urmați în caz că vreți să denunțați polița de asigurare:

Completați o cerere de renunțare,

Trimiteți o cerere de plată la fondul de Garantare însoțită de câteva acte,printre care o copie de pe actul de identitate şi copie de pe polița de asigurare.

Mare atenție, din momentul în care cererea de denunțare este procesată mașina este neasigurată.

Pe de altă parte, e important să ştim ce implică situaţia în care decidem să păstrăm asigurarea făcută la Euroins: în caz de accident banii vin de la Fondul de Garantare a Asiguraților, dar service-urile ar putea refuza să repare mașinile asigurate de Euroins.

Şi încă o întrebare pusă de mulţi șoferi este: ce se întâmplă dacă ne loveşte un şofer cu asigurare la Euroins?

Ei bine, polițele de asigurare încheiate rămân valabile, conform prevederilor legale, încă 90 de zile după data pronunțării falimentului.

Ce spun şoferii despre polițele RCA de la Euroins

"S-au scumpit tot ,nu mai merge nimic", spune un şofer.

"Păi cred că o să fie valabilă", mai spune cineva

"Nu e bine pentru că ne afectează pe toți în trafic, în societate. Numai la noi se poate. Ar trebui toți parlamentarii dați afară și puși o generație mai nouă, pentru că ăștia vor fura din neam în neam", mai spune un şofer.

"Am avut asigurare la City Insurance și exact atunci am avut impact și nu mi-am mai recuperat paguba. Cu Euroins-ul cred că va fi tot la fel. Vor crește iar prețurile foarte mari. Deci nu sunt de acord", mai spune cineva.

"Chiar de curând am făcut un studiu pentru asigurări și am văzut că Euroins avea cea mai mare valoare pentru polița RCA, lucru care mi s-a părut destul de ciudat, îngrijorător. Nu am o poliță Euroins actualmente", mai spune un bărbat.