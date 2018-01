Ce spune Klaus Iohannis despre proteste

foto: presidency.ro

Klaus Iohannis a declarat, marți, că îi admiră pe protestatari, care în ciuda vremii rele au ieșit să protesteze pentru a le arăta aleșilor ce își doresc.

"Am urmărit cu foarte mare atenţie ultimele proteste de sâmbătă. Aceşti oameni sunt de admirat. Au venit în ciuda vremii rele, ca să arate politicienilor din România că îşi doresc o ţară prosperă, o justiţie independentă, o guvernare decentă şi eficientă", a spus Iohannis

Întrebat de ce nu a intervenit în scandalul dintre fostul premer Mihai Tudose si ministul de Interne, Carmen Dan, preşedintele Iohannis a răspuns că această chestiune e una care nu ţine de şeful statului.

"Cred că această chestiune nu ţine de preşedinte. Trebuie să intervină ori ministrul ori premierul. Mi-a displăcut profund această situaţie. Voi conlucra destul de greu cu persoane cercetate penal în Guvern. Când am făcut consultările puteam chema doar coaliţia majoritară. Nu am făcut aşa. Am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor."

Cât despre acuzaţiile venite din partea susţinătorilor săi, potrivit cărora ar fi făcut un pact cu partidul de guvernare, Iohannis a răspuns că nici nu poate fi vorba de aşa ceva.

"Este absurdă o astfel de prezumţie", a fost răspunsul preşedintelui.