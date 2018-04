Ce spune șefa Înaltei Curți de Casație și Justiției despre protocoalele secrete

Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 despre protocoalele secrete.

„Cred că nu este un secret pentru nimeni că în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii chiar eu am ridicat problema și a protocoalelor și am ridicat pentru că este momentul ca lumea să cunoască adevărul, să ia măsuri dacă se impun atunci când lucrurule nu s-au derulat potrivit legii și să reevalueze toate acuzele care s-au adus, dacă se constată că ele sunt nefondate. În ceea ce privește protocolul încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte, mie îmi este destul de greu să mă pronunț. Sunt membrul CSM, am înțeles că ei la ședința la care eu nu am putut participa a fost sesizată Inspecția Judiciară și ar trebui să mă pronunț, iar un al doilea aspect, în anumite cauze, au fost invocate și aspecte care țin de respectarea acestui protocol. Nu vreau să expediez acest subiect. Și la nivelul Înaltei Curți am descoperit un protocol. Am rămas surprinsă. Este încheiat în 2009, nu mai are aplicabilitate de la 1 februarie 2014. Am rămas suprinsă de persoana care l-a semnat, un eminent profesor de drept constituțional”, a declarat Tarcea.

Despre listele negre de la Bruxelles, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a precizat: „Am citit și eu lista, m-a surprins, pentru că nu obișnuim noi să ne interesăm de dosarele altor judecători și e greu să acceptăm ideea că cineva din afară se poate interesa de dosarele de la noi. Am participat la numeroase misiuni MCV, toate aceste întâlniri sunt pregătite de Ministerul Justiției pentru că coordonatorul este Ministerul Justiției, tema de discuție se derulează prin Ministerul Justiției. Am fost curioasă după ce a apărut lista de dosare ce ascunde arhiva noastră, nu am găsit vreo adresă către noi prin care să ni se solicte relații cu privire la aceste dosare”.